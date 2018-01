Bia Haddad x Lizette Cabrera AO VIVO online pelo Australian Open 2018 (0-0)

Caso avance no torneio, Bia deverá enfrentar a vencedora do jogo entre Karolina Pliskova, 6° do mundo, que duela contra Veronica Cepede, 75ª do ranking da WTA.

Bia Haddad x Lizette Cabrera ao vivo

Bia e Lizette se enfrentaram uma vez no circuito profissional, em Hobart, e o duelo acabou favorável para a brasileira que venceu em sets diretos com as parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora de partida.

Já sua adversária sera a australiana Lizette Cabrera, 157° do mundo que entra como convidada no primeiro Grand Slam do ano.

Bia Haddad, número 1 do Brasil e 71° do ranking da WTA, jogará pela primeira vez o torneio australiano.

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos mais estréias no Australian Open 2018. Iremos acompanhar juntos o grande jogo entre a brasileira Bia Haddad contra australiana Lizette Cabrera. Fique conosco e acompanhe ponto a ponto esse jogo!