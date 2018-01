Muguruza estreia com boa vitória; Halep tem trabalho, mas também avança no Australian Open

Foto: WTA/Divulgação

Segundo dia de disputa do Australian Open 2018, nesta terça-feira (16), e de estreia das principais cabeças de chave no torneio.

A número um Simona Halep superou a australiana convidada Destanne Aiava (#193) por dois sets a zero, parciais de 7-6(5)/6-1, em 1h53 de partida.

A romena teve muito trabalho contra Aiava, que chegou a abrir 2-5 na primeira parcial e com direito a dois set points perdidos no game seguinte. Halep conseguiu reverter o placar e levar para o tie-break, em que começou perdendo, mas virou de 1-3 para 5-3 e garantiu o um a zero no placar.

O segundo set foi bem mais tranquilo para a líder do ranking, que se impôs sobre a australiana e com duas quebras abriu a vantagem necessária para fechar em 6-1.

Na segunda rodada, Halep irá enfrentar a canadense Eugenie Bouchard (#112), vencedora do confronto contra a francesa Oceane Dodin (#85) por 6-3/7-6(5).

Muguruza e sua vitória contundente

Foto: WTA/Divulgação

Na briga pelo posto de número um, Garbiñe Muguruza (#3) também fez sua estreia hoje e mandou para longe todas as desconfianças quanto a sua forma física. A espanhola também foi exigida pela francesa Jessika Ponchet (#256), mas garantiu sua vitória em sets diretos, parciais de 6-4/6-3.

Este foi o primeiro jogo de Ponchet em nível WTA e contra uma jogadora top 100. Logo, ela estava estreando em um Grand Slam e veio a surpreender a ex-número um. "Eu não sabia muito sobre ela (...) Mas ela veio com tudo, com um ótimo serviço. Muitas jogadas imprevisíveis (...) Da maneira como ela jogou, eu nunca pensaria que ela era convidada", ressaltou a espanhola.

Muguruza foi obrigada a desistir das duas primeiras competições do ano (Brisbane e Sidney) por fortes dores, mas agora mostra estar bem fisicamente para prosseguir. Na partida de hoje, ela disparou 31 bolas vencedoras.

Sua adversária na próxima rodada será a taiwanesa Su-Wei Hsieh (#88).

