Wawrinka tem trabalho, mas passa por Berankis na primeira rodada no Australian Open

Em sua estreia na chave do Australian Open de 2018, o campeão do Major no ano de 2014, Stan Wawrinka, passou um susto para passar pela primeira rodada e despachar o atleta da Lituânia Ricardas Berankis, apenas 136 do mundo. Berankis já foi tido como uma das grandes promessas do tênis quando foi número 1 do mundo juvenil e venceu, nesta categoria, o Us Open e o tradicional Orange Bowl.

Stan, atual número 8 do mundo, não teve grandes dificuldades nos dois primeiros sets, contou com um bom serviço para se manter em seus games de saque e, mesmo tendo sofrido uma quebra na primeira parcial, bateu o saque de Berankis duas vezes e fechou com 6-3. Já na segunda série, o suíço manteve-se firme em seu serviço, anotou 7 aces e conseguiu um break suficiente para fazer 6-4 e abrir 2 a 0.

O jogo, que parecia bem encaminhado, começou a mudar de proporções no set seguinte. Berankis elevou o nível de seu saque, fez cinco aces e perdeu apenas dois pontos com o serviço, já Stan caiu de intensidade, sacou mal e permitiu ao adversário duas quebras, que o fizeram voltar na partida e levar a parcial por 6-2. Outro dado importante neste set é o número de winners, 16 a 5 para o lituano, que fez com que o detentor de três slans perdesse bom ritmo que vinha impondo.

No set decisivo, mais um susto para o suíço logo no início; Berankis abriu 3 a 0, até que Stan conseguiu devolver o break e voltar para a partida. O quarto set foi o mais equilibrado de todos, após uma quebra para cada lado, a parcial foi para o tie break e foi quando o número 8 do mundo finalmente deslanchou. Wawrinka fechou o game de desempate com 7 a 2 e venceu o confronto após 2h47 de partida; ele agora enfrenta, na segunda rodada, o americano Tennys Sandgren.