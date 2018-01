Rafael Nadal x Leonardo Mayer AO VIVO online pelo Australian Open 2018 (0-0)

Google Plus

na ocasião Rafael Nadal venceu o jogo por 3 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/1, 6/3 e 6/4.

No US Open, último Grand Slam de 2017, Nadal e Mayer se enfrentaram pela terceira rodada do torneio.

O adversário nessa segunda rodada será o argentino Leonardo Mayer, que venceu na estréia o tcheco Nicolas Jarry, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 e 6/3.

O espanhol passeou na primeira rodada desse ano. Venceu o dominicano Victor Estrella Burgos, 79º do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/1 e 6/1 em 1h37 de partida.

Rafael Nadal x Leonardo Mayer ao vivo

Nadal, atual número 1 do mundo, vem em busca do seu segundo título do Australian Open. O espanhol venceu o torneio pela única vez em 2009.

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o argentino Leonardo Mayer válido pela segunda rodada do Australian Open. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!