Com Monfils em destaque, Brasil Open divulga lista de inscritos

Entre dias 26 de fevereiro e 4 de março de 2018 ocorre, no Ginásio do Ibirapuera, a 18ª edição do Brasil Open, o ATP 250 de São Paulo. Nesta terça-feira (16), a ATP divulgou a lista de tenistas inscritos para o torneio deste ano, com destaque para o francês Gael Monfils e o atual campeão Pablo Cuevas do Uruguai.

O cabeça de chave número um da competição será o finalista de 2017, Albert Ramos-Vinolas da Espanha, que é o atual número 22 no ranking da ATP. O terceiro principal tenista inscrito é o maior campeão do torneio: o uruguaio Pablo Cuevas. O "Rei do Brasil" volta à capital paulista para tentar seu quarto título: ficou com a taça nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017).

O destaque principal vai para o francês Gael Monfils. Ex-top 6, o natural de Paris vem ao Brasil pela segunda vez na carreira: em 2016, disputou as Olimpíadas no Rio de Janeiro, quando chegou às quartas de final. "Estou muito feliz em jogar pela primeira vez o Brasil Open. Eu adoro o Brasil e quero muito conhecer São Paulo, pelo que me disseram uma grande cidade. Espero poder desfrutar a semana" disse.

O único brasileiro garantido na chave principal é o paulistano Rogério Dutra Silva, que foi campeão de duplas na temporada passada, jogando ao lado do mineiro André Sá.

Confira a lista dos tenistas inscritos para o Brasil Open:

Albert Ramos-Vinolas (ESP) 22o.

Fabio Fognini (ITA) 25o.

Pablo Cuevas (URU) 34o.

Gael Monfils (FRA) 39o.

Leonardo Mayer (ARG) 52o.

Guido Pella (ARG) 56o.

Jiri Vesely (CZE) 64o.

Horacio Zeballos (ARG) 66o.

Federico Delbonis (ARG) 67o.

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 71o.

Dusan Lajovic (SRB) 75o.

Victor Estrella Burgos (DOM) 79o.

Cedrik-Marcel Stebe (GER) 83o.

Nicolas Kicker (ARG) 93o.

Tennys Sandgreen (USA) 97o.

Rogério Dutra Silva (BRA) 98o.

Nicolas Jarry (CHI) 101o.

Gerald Melzer (AUT) 102o.

Marco Cecchinato (ITA) 103o.

