Soares e Murray derrotam norte-americanos na estreia em Melbourne; Bia Haddad avança

A dupla campeã do Australian Open em 2016 estreou na competição nesta quarta-feira (17). Em Melbourne, o mineiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray venceram sua partida de primeira rodada contra os norte-americanos Donald Young e Frances Tiafoe, espantando as dúvidas que os cercavam depois da eliminação precoce na temporada passada.

A vitória foi de virada, por dois sets a um, com parciais de 5/7 6/4 e 6/4, em duas horas e 18 minutos em quadra. Na próxima rodada, a parceria do Brasil e da Escócia espera os vencedores da partida entre os indianos Leander Paes e Purav Raja e a dupla formada pelo georgiano Nikoloz Basilashvili e o austríaco Andreas Haider Maurer.

Bia Haddad vence nas duplas

Depois de conquistar a vitória em sua estreia na chave de simples, a brasileira Beatriz Haddad Maia também jogou sua primeira partida nas duplas. Jogando ao lado da romena Sorana Cirstea, a paulistana derrotou a parceria composta pela russa Veronika Kudermetova e a bielorrussa Aryna Sabalenka por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 54 minutos.

Na segunda rodada, a dupla brasileira-romena tem pela frente as vencedoras do confronto as cabeças de chave número 15 - Abigail Spears dos Estados Unidos e Alicja Rosolska da Polônia - e a francesa Alize Cornet e a britânica Heather Watson.

Melo e Demoliner estreiam nesta quinta-feira

Os dois últimos brasileiros a estrearem no primeiro Grand Slam do ano entram em quadra nesta quinta-feira (18). O número um do mundo, Marcelo Melo, jogando com o polonês Lukasz Kubot, encara na primeira rodada Mischa Zverev da Alemanha e Paolo Lorenzi da Itália. Já o gaúcho Marcelo Demoliner faz dupla com o filipino Treat Huey para enfrentar o polonês Marcin Matkowski e o paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi.

