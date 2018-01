Wozniacki salva dois match points, vira jogo sobre Fett e avança no Australian Open

Foto: WTA/Divulgação

Terceiro dia de competições do Australian Open 2018, nesta quarta-feira (17), e início da disputa da segunda rodada nas chaves de simples.

A cabeça de chave número dois balançou, mas não caiu. Caroline Wozniacki conquistou uma virada épica para cima da croata Jana Fett (#119) através das parciais de 3-6/6-2/7-5, em 2h34 de partida. A dinamarquesa esteve a um ponto de ser eliminada em duas oportunidades, mas não só os evitou, como emplacou seis games seguidos para reverter o placar.

Wozniacki avança à terceira rodada em que irá encarar a holandesa Kiki Bertens (#32), ganhadora da partida frente a norte-americana Nicole Gibbs (#113) por 7-6(3)/6-0.

O jogo

Fett começou voando no jogo. Ela largou logo com duas quebras e manteve sua vantagem até ampliá-la com uma terceira no nono e último game para fechar em 3-6. Com golpes encaixados e decisivos, a croata 39 bolas vencedoras durante toda a partida.

Wozniacki correspondeu à altura na segunda parcial. A dinamarquesa contou com o aumento dos erros não-forçados de Fett e com a eficiência de seu saque para alcançar as três quebras (6-2), que lhe concederam o empate no placar.

Com o set decisivo em disputa, a croata aumentou o nível e passou a dominar a partida novamente. Wozniacki chegou a salvar quatro break points no segundo game, mas não conseguiu evitar as quebras de serviço no quarto e no sexto (1-5). Fett tinha então o saque e dois match points para fechar o jogo.

Porém, a croata os desperdiçou com erros e trouxe a dinamarquesa de volta à disputa. Wozniacki emplacou seis games seguidos, revertendo o placar para 7-5 e garantindo seu lugar na próxima rodada.

Svitolina não está 100%

Outra cabeça de chave a ter trabalho na segunda rodada foi Elina Svitolina (#4). A ucraniana precisou dos três sets para superar a tcheca Katerina Siniakova (#59) por 4-6/6-2/6-1.

A número quatro do mundo revelou ter tido alguns problemas antes do início do Australian Open e que até chegou a colocar em dúvida seu jogo de estreia por isso. "Eu não estou me sentindo bem e não estou conseguindo focar nas coisas certas. Isso fez com que tudo fosse mais difícil", admitiu a ucraniana, invicta com sete vitórias no ano.

De qualquer maneira, ela avançou para a terceira rodada e espera por Marta Kostyuk (#521).

