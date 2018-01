Novak Djokovic x Gael Monfils AO VIVO online pelo Australian Open 2018

Google Plus

Último duelo entre ambos ocorreu na final do ATP 250 de Eastbourne, em 2017. Na ocasião Djokovic venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 e ficou com o título.

Djokovic e Monfils se enfrentaram 15 vezes no circuito profissional. Enorme vantagem para o sérvio que venceu 14 confrontos contra apenas 1 do francês.

Na segunda rodada o sérvio irá encarar o francês Gael Monfils, que venceu na estréia o espanhol Jaume Munar por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7-5) e 6/4.

Novak Djokovic x Gael Monfils ao vivo

Agora o maior campeão da história do torneio australiano, com seis conquista, terá um adversário bem mais osso duro de roer.

Após o jogo, o sérvio se ajoelhou e deu o tradicional beijo na quadra para comemorar seu êxito. "É muito bom estar de volta à uma quadra de tênis. Não há outro lugar em que eu gostaria de estar depois de seis meses lesionado do que aqui na Austrália. Se passou um bom tempo para mim sem uma partida oficial", disse o ex-número 1 do mundo.

Em sua estréia no Australian Open, o sérvio derrotou o norte-americano Donald Young, número 63 do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1 6/2 6/4.

Fora do circuito profissional desde julho de 2017 quando desistiu das quartas de final de Wimbledon, Novak Djokovic retornou ás quadras na primeira rodada do torneio.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Novak Djokovic e Gael Monfils logo pela segunda rodada do Australian Open. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!