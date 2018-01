Jogo Beatriz Haddad Maia x Karolina Pliskova ao vivo online pelo Australian Open (0-0)

Google Plus

Boa noite! A partir de agora a VAVEL acompanhará os lances de Beatriz Haddad Maia x Karolina Pliskova, jogo válido pela 2° rodada do Australian Open 2018.

A partida entre Beatriz Haddad Maia e Karolina Pliskova terá início não antes das 23h15 (horário de Brasília)

Vondrousova e Garcia fazem o jogo de abertura da Hisense Arena. Na sequência teremos a partida da brasileira contra a tcheca.

A vencedora desta partida irá encarar a vencedora do jogo entre Safarova e Cirstea, com quem Beatriz venceu ontem nas duplas.

Beatriz Haddad Maia é a remanescente do Brasil no Australian Open. Única tenista do país, masculino ou feminino, a seguir viva na competição em simples.

Karolina Pliskova teve um jogo tranquilo contra Cepede Royg na estreia e venceu por 6/3 e 6/4.

Para chegar ao confronto, Beatriz Haddad Maia quebrou uma escrita de 53 anos e o Brasil voltou a ter uma mulher vencendo uma partida no Australian Open. Foi contra a australiana Lizette Cabrera. Vitória por 6/4 e 7/6.

Comparativo Haddad Maia Karolina Pliskova Idade 21 25 Títulos WTA/Simples 0 9 Títulos WTA/Duplas 2 5 Premiações $456, 618 $10,889,591 Altura 1.85m 1.86m

Será o primeiro confronto entre Haddad Maia e Ka. Pliskova na história do circuito.