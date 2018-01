Com tranquilidade, Sharapova vinga derrota do US Open e vence Sevastova

Mais uma vez, ela triunfou. Maria Sharapova fez uma bela exibição hoje no Australian Open e venceu a letã Anastasija Sevastova por 6/1 e 7/6, animando o público da Rod Laver Arena. Já não bastasse ter vencido em Pequim, a russa triunfou novamente em Melbourne, vingando-se do revés contra a mesma adversária no US Open 2017.

Agora, Sharapova irá encarar na próxima rodada a vencedora da partida entre Angelique Kerber e Donna Vekic. Contra a alemã, ela lidera o retrospecto por 4 a 3, tendo vencido as únicas duas partidas em quadras duras. Já contra a croata, namorada de Wawrinka, nunca disputou partidas.

O jogo

Colocando mais do que o habitual de primeiro serviço em quadra, Sharapova estava em um dia inspirado. Como sempre, foi superior nas trocas de bolas. Sevastova procurava o backhand da russa, mas via-se encurralada quando esta pressionava mesmo com o golpe de esquerda.

A primeira parcial foi vencida com facilidade: Maria soube atacar e dominou o jogo. Fez 19 winners e ganhou todos os pontos em que jogou com o primeiro saque. 6/1 no placar e meio caminho andado.

No segundo set, parecia que tudo iria se repetir. Vencendo por 4/1 em poucos minutos, Sharapova relaxou e então o jogo começou a andar para a letã. De 4/1, o placar mudou rapidamente para 4/4, e daí por diante foi para o tiebreak.

No desempate, o que fez a diferença, acredite, foi o saque de Maria. Sem força, mas bem colocado, ela começou a mecânica dos pontos, tirando Anastasija da quadra e começando a angular os golpes. Assim, forçando erros da adversária, Sharapova venceu por 6/1 e 7/6, mostrando que está em forma e pronta para possivelmente encarar Kerber de frente na próxima rodada.