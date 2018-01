Melo e Kubot conquistam vitória tranquila na estreia; Demoliner eliminado

Melo e Kubot seguem favoritos (Foto: Getty Images)

Marcelo Melo e Lukasz Kubot estrearam nesta quinta-feira [18] na chave de duplas do Australian Open e precisaram de apenas 51 minutos para confirmar o favoritismo diante do italiano Paolo Lorenzi e do alemão Mischa Zverev. Com a vitória, a dupla do brasileiro enfrenta a parceria dos tenistas da casa Max Purcell e Luke Saville, que derrotaram os russos Andrey Rublev e Mikhail Elgin.

Atual dupla número 2 do ranking da ATP, Melo e Kubot começaram a partida levando um susto e sendo quebrados logo no terceiro game. O brasileiro e o polonês elevaram o nível e, com alto aproveitamento de primeiro saque e precisos nas devoluções, ganharam cinco games consecutivos para fechar o primeiro set. O jogo permaneceu tranquilo e controlado até o final. Qualquer tentativa de recuperação dos adversários se viu comprometida pelos aparentes problemas físicos de Mischa Zverev, que havia abandonado seu encontro de simples ontem, contra o sul-coreano Hyeon Chung. A vitória do mineiro e de seu parceiro polonês veio por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 6/2.

DUPLA DE DEMOLINER PERDE NA ESTREIA

Também pela primeira rodada, a parceria formada pelo gaúcho Marcelo Demoliner e o filipino Treat Huey foi derrotada pelo polonês Marcin Matkowski e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Quresh. O confronto foi decidido por dois sets a zero, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1 h e 24 minutos de jogo. O primeiro set foi equilibrado, disputado saque a saque, e a dupla do brasileiro chegou a possuir vantagem no início do tie-break antes de tomar a virada. O serviço de Demoliner foi quebrado no primeiro game do segundo set, e os adversários controlaram o jogo a partir de então, contando com a ótima atuação de Quresh. A dupla vencedora enfrenta o sueco Robert Lindstedt e o croata Franko Skugor, que eliminaram os tchecos Jiri Vesely e Roman Jebavy.