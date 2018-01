Kyrgios supera Tsonga e mantém sonho australiano

Kyrgios comemora a vitória (Fonte: AP Images)

Nick Kyrgios possuía dois grandes desafios quando entrou em quadra pela terceira rodada do Australian Open. O primeiro deles era seu ídolo de infância, o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual número 17 do ranking da ATP e que já havia derrotado o australiano no torneio de Marselha no ano passado. O segundo era a Rod Laver Arena, principal quadra do complexo de tênis do Melbourne Park e na qual nunca havia triunfado antes. Os dois obstáculos foram superados nessa sexta-feira.

Em duelo de alto nível técnico, Kyrgios superou seu adversário por três sets a um, parciais de 7/6 (7/5), 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5), em 3 horas e 17 minutos de partida. Com o resultado, o jovem tenista avança para a segunda semana do torneio e mantém o sonho australiano de romper o jejum de títulos de Grand Slam. A conquista mais recente de um major por um jogador do país aconteceu em 2002, quando Lleyton Hewitt levantou o troféu em Wimbledon. A espera é ainda maior no Australian Open, que não vê o título de um tenista da casa desde 1976, com Mark Edmonson.

O JOGO

O confronto transcorreu com grande equilíbrio. Ambos os tenistas se encontravam em noite inspirada no saque e anotaram 28 aces cada um. Kyrgios tentava forçar o revés do oponente e conquistou uma quebra no início da partida, devolvida ainda no quarto game. O primeiro set acabou definido em uma dupla falta de Tsonga no tie-break.

O francês, que já foi finalista do torneio em 2008, não se deixou abater pelo erro. Com um jogo agressivo e buscando cada vez mais a rede, aproveitou um momento de relaxamento do australiano para conseguir uma quebra no quinto game. Depois manteve o excelente aproveitamento de primeiro serviço para fechar o set em 6/4, empatando a partida.

Nenhum dos dois jogadores ofereceu oportunidades de quebra durante todo o terceiro set, decidido em um disputado tie break em que Kyrgios precisou salvar um set point antes de vencer a parcial. No início do quarto set, o francês perdeu um pouco do foco ao se irritar com um torcedor e discutir com o juiz de cadeira, acabando por enfrentar três break points logo no seu primeiro game de serviço. Mas logo se recuperou e a disputa prosseguiu saque a saque até a realização de mais um tie break. Tsonga chegou a liderar por 5 a 2, mas o tenista da casa manteve a concentração que tem sido uma de suas maiores virtudes nas últimas semanas, fez cinco pontos seguidos e conquistou a inédita vitória.

Na próxima rodada, Kyrgios enfrenta Grigor Dimitrov, que eliminou o russo Andrey Rublev. Número 3 do mundo, o búlgaro leva vantagem no confronto direto contra Kyrgios, com duas vitórias em três jogos. No entanto, o australiano venceu o encontro mais recente -- realizado há duas semanas pelas semi-finais do torneio de Brisbane --, e permanece invicto na temporada.