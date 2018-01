Roger Federer vence Richard Gasquet pelo Australian Open 2018 (3-0)

Google Plus

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Roger Federer vence Richard Gasquet por 3 sets a 0 com parciais de 6/2, 7/5 e 6/4 e está nas oitavas do Australian open.

10° Game, 3° Set: Vitória de Roger Federer!

10° Game, 3° Set: Mais um match point para Federer

10° Game, 3° Set: Paralela sensacional do francês, 40-40

10° Game, 3° Set: Smash de Federer, match point para o suiço

10° Game, 3° Set: Ótima cruzada de Gasquet, 30-30

10° Game, 3° Set: Suiço fecha bem na rede, 0-30

9° Game, 3° Set: Federer confirma o serviço, 5-4

9° Game, 3° Set: Ace de Federer, 15-0

8° Game, 3° Set: Gasquet confirma o serviço, 4-4

8° Game, 3° Set: Erro não forçado do suiço, 40-30

8° Game, 3° Set: Gasquet manda na rede, 15-15

7° Game, 3° Set: Gasquet quebra o serviço do suiço, 4-3

7° Game, 3° Set: Outro break point para o francês

7° Game, 3° Set: Ace de Federer, vantagem para o suiço

7° Game, 3° Set: Break point para Gasquet

7° Game, 3° Set: Smash sensacional do suiço, vantagem Federer

7° Game, 3° Set: Paralela de Federer, 30-30

7° Game, 3° Set: Ótimo saque do suiço, 15-15

6° Game, 3° Set: Gasquet confirma o serviço, 4-2

6° Game, 3° Set: Francês erra na rede, 0-15

5° Game, 3° Set: Federer confirma o serviço, 4-1

5° Game, 3° Set: Bom saque aberto do suiço, 30-15

Federer vai vencendo a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5!

Em 18 partidas entre os dois tenistas, o atual campeão do torneio venceu 16 vezes. O suíço vai ter o privilégio de jogar novamente no horário noturno, e assim evitará o forte calor que vem castigando os tenista na Austrália.

O suíço Roger Federer, segundo do mundo, vai buscar a vagas nas oitavas de final do Australian Open, nesta sexta-feira, contra uma de suas vítimas preferidas no circuito, o francês Richard Gasquet.

Roger Federer x Richard Gasquet ao vivo

Já o francês Richard Gasquet, 31° do mundo, derrotou na rodada anterior o qualifier italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 0, com parciais de 6/2 6/2 6/3.

O suiço atual número 2 do mundo vem de vitória na segunda rodada contra o alemão Jan-Lenard Struff, 55° do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4 6/4 7/6 (7/4) em 1h55 de jogo.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o suiço Roger Federer e o francês Richard Gasquet pela terceira rodada do Australian Open. Fique conosco e acompanhe esse grande jogo ponto a ponto!