Kerber arrasa Sharapova e assume o posto de favorita na corrida pelo Australian Open

Google Plus

Esperava-se um confronto equilibrado entre Angelique Kerber (#16) e Maria Sharapova (#48), neste sábado (20). A partida marcava o encontro entre as duas últimas campeãs de Grand Slam restantes na chave principal feminina. Entretanto, o que se viu foi um completo domínio da alemã, que agora se firma na corrida pelo Australian Open e não como qualquer competidora, mas como a favorita ao título.

Com boas variações e bolas anguladas, Kerber despachou Sharapova em sets diretos, parciais de 6-1/6-3, em 1h06 de partida. Perdendo apenas quatro pontos em seu primeiro serviço, a alemã consolidou cinco das oito quebras que teve.

"Todos que me conhecem sabem que eu não desistiria", afirmou a alemã, campeã em 2016, em sua entrevista ainda em quadra.

Entrando na segunda semana do Australian Open, Kerber aguarda na quarta rodada pela vencedora do confronto entre Su-Wei Hsieh (#88) e Agnieszka Radwanska (#35).

O jogo

Impondo-se desde o início, Kerber levou três dos quatro games de serviço de Sharapova no primeiro set. A alemã perdeu apenas quatro pontos enquanto sacava e atropelou a russa com 6-1.

O cenário da segunda parcial parecia mais equilibrado. Kerber largou novamente com uma quebra na frente, mas Sharapova correspondeu imediatamente ao devolvê-la no game seguinte. Por alguns minutos, a russa conseguiu se igualar a alemã e teve a chance de assumir à frente pela primeira vez no sétimo game, mas acabou a desperdiçando em erros. Estes que também acarretaram na perda de seu saque em seguida, Kerber alcançou o 5-3 e saque, não restando mais chances à Sharapova.

Ao fim da partida, os números transpareciam a superioridade da alemã. Com 12 bolas vencedoras na conta, Kerber cometeu apenas sete erros não-forçados. Sharapova alcançou os 15 winners, mas desperdiçou 26 bolas. A alemã teve um aproveitamento de 86% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, enquanto a russa teve 38% - ela venceu apenas 11 pontos dos 29 jogados em seu primeiro saque.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.