Em jogo equilibrado, Dimitrov vence Kyrgios e avança às quartas de final do Australian Open

Em partida válida pelas oitavas de final do Australian Open, Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios, números três e 17 do ranking respectivamente, protagonizaram um jogo equilibrado do início ao fim. Com parcias de 7/6 (3), 7/6 (4), 4/6 e 7/6 (4), Dimitrov garantiu sua vaga nas quartas de final onde enfrentará o britânico Kyle Edmund. Este resultado consagra sua sexta vitória na temporada. Sua única derrota do ano foi justamente para o polêmico australiano em Brisbane.

Este não foi o primeiro susto do atual campeão do ATP Finals no torneio, que, quando enfrentou Mackenzie McDonald, 186 do ranking, pela segunda rodada, o que era esperado de ser uma partida tranqüila se transformou em um jogo de cinco sets dramático. O búlgaro chegou a levar pneu (6/0) no quarto set e liquidou a partida somente com 8/6 na única quebra da quinta parcial em 3h28.

Com abraço caloroso no fim da partida, Kyrgios mostrou uma postura diferente da que os fãs de tênis costumam observar do jogador. Conhecido por ser um tenista polêmico, o australiano conta que orientou o búlgaro "Apenas disse para ele ser ele mesmo" e acrescenta que acha que Dimitrov provou a todos que ele pode ganhar um desses Grand Slams.

Curiosamente, apenas um ponto separou os dois adversários de hoje (157-156). Ambos sacaram muito bem e dispararam muitas bolas vencedoras (64 a 76 para o número três) durante a partida. Grigor chegou a sacar para o jogo em 5/3 no quarto set, mas levou a quebra logo em seguida e a partida só chegou a ser definida no tiebreak. O búlgaro afirmou que neste momento ele ainda sentia que o jogo não havia terminado, não estava sentindo bem a bola e que Kyrgios novamente estava jogando muito bem. Por fim, completou que está feliz por ter passado com vitória por este jogo.