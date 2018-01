Rafael Nadal x Marin Cilic AO VIVO online pelo Australian Open 2018

“Foi um jogo difícil. Ele é um dos tenistas com melhor mão do circuito. É muito difícil mudar de direções porque as suas pancadas vêm muito planas e velozes. Hoje não estive tão agressivo como nos encontros anteriores e quando isso acontece sofro para ganhar. Por sorte, ao perder o segundo set melhorei muito o serviço e pude ganhar pontos grátis”, admitiu o espanhol.

Já Nadal elogiou o seu adversário das oitavas, considerando Diego Schwartzman osso duro de roer em quadra.

"O maior foco para mim é seguir jogando neste nível e não mudar, foram boas as quatro primeiras partidas, bom tênis e sacando muito bem, tive bom percentual nas quatro primeiras partidas, tenho que seguir assim e acreditando. Geralmente na minha carreira se estou jogando bem, no topo do meu jogo posso desafiar a maioria dos caras no circuito e com a vitória do US Open acreditei que ficaria mais forte. Acredito no meu jogo, no que estou fazendo, estou indo na direção certa, é um grande desafio enfrentá-los, mas é para isso que trabalhamos nos treinamentos.", disse o croata.

Cilic em 6 jogos contra Nadal só venceu uma vez. Mas o croata se disse preparado para enfrentar os melhores, e se mostrou bem satisfeito com seu torneio até o momento.

Já o Rafael Nadal vem de vitória contra o argentino Diego Schwartzman, 26° do ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4-7), 6/3 e 6/3, em 3h51 de partida.

Nas oitavas, Cilic venceu o espanhol Pablo Carreño Busta, 11° do ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6-7(2), 6-3, 7-6(0) e 7-6(3) em 3h27 de jogo

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o número um do mundo, o espanhol Rafael Nadal, contra o croata Marin Cilic, 6° do ranking da ATP, valendo vaga na semifinal do Australian Open. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa grande partida!