Com grande atuação, Mertens atropela Svitolina e é a primeira semifinalista do Australian Open

Elise Mertens (#37) vem tendo a estreia dos sonhos no Australian Open. Em sua primeira aparição no Major australiano, a belga ainda não perdeu sets e, nesta terça-feira (23), alcançou sua primeira semifinal em um Grand Slam após uma vitória maiúscula sobre a quarta cabeça de chave do torneio Elina Svitolina. Vitória essa que se somou as outras 10 que Mertens já tem no ano.

A belga anotou 6-4/6-0 sobre a ucraniana em apenas 1h15 de partida. Svitolina revelou em entrevista após a partida que vem lutando contra uma lesão no quadril desde a pré-temporada, por isso o baixo rendimento em seu jogo, mas mesmo assim reconheceu o ótimo desempenho de Mertens no confronto.

A belga por sua vez sabe que vem jogo duro na próxima rodada. Ela enfrentará a vencedora do confronto entre Carla Suarez Navarro (#39) e Caroline Wozniacki (#2). "Eu já joguei contra ambas e foram em três sets. Será um jogo difícil. Em uma semifinal, tudo pode acontecer. Tenho que acreditar em mim. Tenho energia sobrando para fazer grandes coisas", pontuou Mertens.

O jogo

O confronto começou equilibrado com rallies longos e ambas pressionadas em seus serviços. Mertens abriu vantagem a partir do terceiro game ao consumar um triplo break point. A belga encaixou seu saque e conseguiu ampliar com uma segunda quebra no sétimo game (5-2).

Sacando para fechar a parcial, a pressão caiu sobre seus ombros e os erros apareceram. Svitolina, aproveitando-se da situação, conseguiu devolver uma das quebras. Não o suficiente, já que a belga se recompôs e fechou em seguida com 6-4.

O segundo set foi um verdadeiro passeio. Os erros não-forçados da ucraniana aumentaram - foram 12 na parcial e 19 ao todo - e Mertens se sentia cada vez mais confortável na partida. A belga anotou 10 winners e desperdiçou apenas três bolas, chegando a três quebras no set e consolidando o "pneu" sobre a quarta melhor tenista do mundo.

