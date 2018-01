Wozniacki supera Suarez Navarro e garante vaga na semifinal do Australian Open

A segunda partida de quartas de final da chave feminina do Australian Open ocorreu nesta terça-feira (23). Cabeça de chave número dois do torneio, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki garantiu vaga nas semifinais do Major australiano, igualando seu melhor resultado da carreira, depois de derrotar a espanhola Carla Suarez Navarro.

A vitória da vice-líder do ranking mundial foi por dois sets a um, com parciais de 6/0 6/7 e 6/2, em duas horas e 14 minutos de partida. Na próxima fase, Wozniacki encara a belga Elise Mertens - 37ª do mundo - que vem de triunfo surpreendente em cima da cabeça de chave número quatro - Elina Svitolina da Ucrânia - por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 75 minutos.

+ Com grande atuação, Mertens atropela Svitolina e é a primeira semifinalista do Australian Open

Resumo da partida

Wozniacki começou a partida de maneira impecável. Jogando melhor que sua adversária, perdeu apenas três pontos nos dois primeiros games, para conquistar a primeira quebra. Na sequência, quando sacava para abrir vantagem, teve de mostrar força para salvar um break point e confirmar o serviço. Abalada com a chance perdida, a espanhola não conseguia equilibrar a partida. Depois de mais duas quebras, a dinamarquesa fechou o set com um "pneu".

Suarez Navarro mostrou reação na segunda parcial. Cometendo menos erros, foi perigosa desde o primeiro game, quando teve break point a seu favor. Apesar de não ter aproveitado a oportunidade, a quebra amadurecia: no quinto game, conquistou o break. Porém, dois games depois, perdeu um pouco de concentração, permitindo que a tenista da Dinamarca empatasse o set.

No décimo game, Wozniacki ainda teve match point a seu favor, que foi salvo pela espanhola. Dessa forma, a definição foi para o tiebreak, no qual Carla foi superior desde o princípio, vencendo por 7/3. Reagindo, Caroline não deu chances à sua adversária no terceiro set, com duas quebras, venceu por 6/2 em apenas 36 minutos.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.