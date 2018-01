Kyle Edmund bate Dimitrov e avança para semifinal do Australian Open

Os problemas físicos e o envelhecimento do Big Four – como são chamados os tenistas que monopolizaram os principais títulos e as primeiras posições do ranking na atual década – trouxeram grande expectativa pela renovação no tênis masculino. No ano passado, alguns jovens tenistas deram sinais de que possuíam ousadia e talento para desafiar a velha guarda nos principais torneios do calendário. Poucos acertaram, no entanto, os nomes dos representantes que abririam o caminho da nova geração até as fases finais do Australian Open. Enquanto os holofotes apontavam para Nick Kyrgios e Alexander Zverev, o menos badalado Kyle Edmund dava início à melhor campanha de sua breve carreira.

O britânico, de apenas 23 anos de idade, derrotou nessa terça-feira (23) Grigor Dimitrov por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/4, em 2 h 49 . Com o resultado, Edmund chega à sua primeira semifinal de Grand Slam e deve aparecer no top 30 na próxima edição do ranking da ATP. Foi também seu primeiro triunfo contra um top 10 e a primeira vitória contra o búlgaro, com quem já havia jogado duas vezes.

DEVOLUÇÕES AGRESSIVAS ACUARAM DIMITROV

Dimitrov, cabeça de chave número 3 do torneio e semifinalista em 2017, teve o serviço quebrado no primeiro game da partida. Embora devolvesse a quebra logo adiante, o búlgaro se viu encurralado pelas devoluções e agressividade do adversário, que castigava continuamente seu backhand simples com golpes potentes do fundo de quadra. A quebra no nono game garantiu a vitória do britânico na primeira parcial. No set seguinte, Grigor subiu mais à rede e usou slices para tirar o ritmo das pancadas de direita de Edmund. Administrando uma quebra conquistada no primeiro game de serviço do oponente, o búlgaro empatou a partida em 1 a 1.

Dimitrov não conseguiu encontrar o ritmo de seu saque durante o equilibrado terceiro set. O número 3 do ranking colocou apenas 39% do primeiro serviço em quadra durante a parcial. Inseguro, cometeu uma dupla falta em um momento capital da partida, no oitavo game, permitindo que o rival sacasse para fazer 2 a 1. O jogo ficou tenso, e os dois tenistas cederam oportunidades até que as devoluções do britânico predominaram mais uma vez no nono game. Sacando para a vitória em 5-4, Edmund deu ao adversário um pouco de seu próprio veneno, baixando a bola com slices e provocando por duas vezes o erro da direita do búlgaro.

Com a vitória de hoje, Edmund se tornou o sexto tenista do Reino Unido a alcançar a semifinal de um major, feito realizado antes por Andy Murray, Tim Henman, Greg Rusedski, Roger Taylor e John Lloyd. O jovem britânico enfrenta na semifinal Marin Cilic, número 6 do mundo, classificado após a desistência de Rafael Nadal em jogo realizado também nessa terça-feira. Os dois jogadores já se enfrentaram ano passado, pelo torneio de Xangai. Na ocasião, o croata predominou em dois sets. Mas esse pode não ser um sinal tão importante assim diante da impetuosidade da nova geração.