Cilic vê Nadal desistir e avança às semifinais do Australian Open

Na segunda partida do dia válida pela chave masculina das quartas de final do Australian Open, o croata Marin Cilic, número 6 do mundo, avançou às semi finais ao bater o número 1 do mundo Rafael Nadal em jogo de cinco sets e quase quatro horas, em que, após sentir dor em sua perna, o atual líder do ranking não resistiu e se retirou da partida. Com isso, Cilic enfrentará o britânico Kyle Edmund em busca de uma vaga inédita na decisão.

O espanhol começou a partida superior a seu adversário ao disparar mais bolas vencedoras (17 a 16) e cometer sete erros não forçados contra 14. Dessa forma, venceu a primeira parcial por 6/3 em 54 minutos. No segundo set, o espanhol abriu 3/2 ao quebrar o serviço de seu adversário, mas levou a virada do número 6, que cresceu no jogo e fez quatro games seguidos para empatar a partida em um set a um.

Após as duas séries, o equílibrio marcou a parcial seguinte, a única que não teve quebras de saque e foi decidida no tie break. Com vários mini breaks e oscilações durante o game de desempate, Cilic cometeu um erro não forçado de forehand que deu o set point ao espanhol. Nadal aproveitou a chance que teve e com uma bola vencedora de direita abriu vantagem novamente no placar.

Claramente sentindo dores, o detentor de 16 Grand Slams pediu atendimento médico em 1/4, pois estava com a mobilidade prejudicada. Ao ser quebrado mais uma vez, viu seu oponente empatar a partida em duas parciais para cada. No último e decisivo set, Rafa se retirou depois de dois games jogados; por meio das redes sociais, ele anunciou que irá passar por uma ressonância magnética para investigar a lesão.

O atual líder do ranking buscava ser campeão do torneio pela segunda vez em sua carreira e se tornar o único jogador além de Rod Laver a vencer pelo menos duas vezes cada Grand Slam. Seu único título no Major australiano foi em 2009 em que bateu o suíço Roger Federer.