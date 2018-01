Roger Federer x Tomas Berdych AO VIVO online pelo Australian Open 2018

Google Plus

“Passei dias muito calmos. Tento dormir o máximo possível, relaxar e descansar as pernas. Passo muito tempo na minha habitação, tento não fazer muito turismo ou ver outros jogos. Sinto que posso alcançar algo grande aqui”, disse o suiço.

Já Federer disse que em sua preparação tenta descansar o máximo para estar preparado para alcançar grandes conquistas.

“Vou dar o meu melhor, tentar jogar bom tênis e acreditar que o consigo fazer. Se o fiz no passado, e se o fiz em torneios do Grand Slam, sei o que é derrotá-lo em encontros à melhor de cinco sets.”, disparou Berdych.

O 20° do mundo prometeu dar o melhor para conseguir vencer o seu rival, e disse que não será novidade vencer o suiço.

“Honestamente, se há algum plano ou chave para o sucesso, gostava de saber qual é”, disse o tcheco.

Na coletiva de ontem, Berdych se mostrou bem humarado quando perguntado sobre o plano para vencer Roger Federer.

O histórico no circuito profissional entre Federer e Berdych mostra amplo domínio do suiço que de 25 partidas, venceu 19.

Roger Federer x Tomas Berdych ao vivo

Já o tcheco vem de vitória na fase anterior contra o italiano Fabio Fognini por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4.

Para chegar nas quartas, Federer derrotou nas oitavas o húngaro Marton Fucsovics por 3 sets a 0, com parciais de 6/4 7/6 (3) e 6/2.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o suiço Roger Federer, número 2 do mundo, contra o tcheco Tomas Berdych, 20° do ranking da ATP, válido pelas quartas de final do Australian Open. Fique conosco e acompanhe esse grande jogo ponto a ponto!