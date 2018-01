Kerber atropela Keys e vai à semifinal do Australian Open

Nesta quarta-feira (24), a tenista alemã Angelique Kerber - 16ª colocada no ranking da WTA - superou a jovem norte-americana Madison Keys - finalista do US Open - em sets diretos, para garantir vaga na semifinal do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

Campeã do torneio em 2016, a natural de Bremen venceu sua adversária por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 52 minutos em quadra. Na próxima fase, Angie enfrenta a número um do mundo Simona Halep. A romena vem de vitória sobre a tcheca Karolina Pliskova - sexta cabeça de chave - em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 13 minutos.

Este será o 10º encontro entre as duas em partidas válidas pelo circuito da WTA. No confronto direto até então, a tenista da Alemanha tem uma leve vantagem de cinco triunfos, contra quatro da adversária. O último jogo foi no WTA Finals de 2016, com vitória de Kerber em sets diretos.

Resumo da partida

A norte-americana começou sacando e, desde o princípio, esteve atrás no placar. Logo no primeiro game, saiu do 0/40 para empatar em 40/40, mas não foi capaz de salvar o quatro break point, tendo o saque quebrado. Na sequência, teve a chande de devolver a quebra no serviço da adversária, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. Ganhando confiança, Kerber quebrou mais uma vez para abrir vantagem. Quando sacava em 1/5, Keys cedeu a pressão e o game. Dessa forma, Angelique fechou em 6/1, em apenas 23 minutos.

A segunda parcial foi parecida com a anterior, com a tenista dos Estados Unidos perdendo seu saque logo no início. Com a larga vantagem no placar, a alemã chegou a se desconcentrar, permitindo o break no quinto game. Porém, a reação de Madison parou por aí: com mais duas quebras, Angie venceu o set por 6/2.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.