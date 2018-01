Simona Halep x Angelique Kerber AO VIVO online pela semifinal do Australian Open 2018

PRÉ-JOGO: A partida terá início às 3h. Fiquem ligados!

Nas quartas, Kerber derrotou a finalista do US Open - Madison Keys dos Estados Unidos - por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 52 minutos em quadra. Já Halep bateu a tcheca Karolina Pliskova - sexta cabeça de chave - em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 13 minutos.

Campeã do torneio em 2016, a alemã Angelique Kerber recupera-se dos terríveis resultados da temporada passada. Dona de dois títulos de Grand Slam, a natural de Bremen busca o bicampeonato em Melbourne. Em 2018, conquistou o título de Sydney.

Líder do ranking mundial, a romena Simona Halep vem na melhor fase da carreira. Entretanto, ainda não conquistou um título de Grand Slam. Na temporada passada, foi finalista de Roland Garros. Neste ano, já conquistou um título: em Shenzhen.

Quando falamos de Aberto da Austrália, falamos de um torneio que merece ser elogiado. E no dia 15, teve início o primeiro Grand Slam da temporada do tênis. Celebrando sua 106° edição, o torneio conta novamente com a presença de nomes como Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki e muitos outros nas quadras de Melbourne. A VAVEL Brasil faz cobertura do torneio e transmissão em tempo real das partidas.

