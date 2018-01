Halep arrasa Pliskova e vai encarar Kerber na semifinal do Australian Open

Simona Halep (#1) e Karolina Pliskova (#6) entraram em quadra, nesta quarta-feira (24), para um dos jogos mais aguardados da chave feminina. Com a atual líder do ranking enfrentando uma ex-número um do mundo podia se esperar uma partida equilibrada assim como os sete confrontos prévios. Porém, o que se viu foi Halep demonstrando um grande poder de reação e dominando o jogo por completo.

A romena venceu a partida por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-2, com 1h13 de duração. Halep saiu atrás no placar, perdendo por 0-3, mas emendou uma série de nove games seguidos e só foi parar no segundo set.

"Eu sabia que tinha que recomeçar após os três games. Teria que parar de errar tanto e começar a me mover melhor (...) Então eu abri a quadra, joguei no meu estilo e passei a servir bem também. Tudo funcionou hoje", apontou a romena quanto ao início de sua reação.

Sua próxima adversária será Angelique Kerber (#16) em uma espécie de final adiantada, já que são duas das principais favoritas na corrida pelo título. A alemã, por sua vez, atropelou Madison Keys (#20) nas quartas de final. Este será o décimo confronto entre Halep e Kerber no circuito, a romena tem uma vitória a menos em relação à alemã.

O jogo

Halep começou errando muito na partida e Pliskova se aproveitou do momento. Sacando muito bem, a tcheca se garantiu em seu serviço e já somou a primeira quebra logo no segundo game. A ex-número um teve a chance de abrir 0-4, mas a romena saiu de uma situação delicada para o que seria o primeiro sinal de sua reação. Halep ganhou confiança e venceu uma surpreendente série de nove games seguidos. Ela saiu do 0-3 para fechar em 6-3 a primeira parcial.

Imparável, a romena consumou mais três games no segundo set até Pliskova voltar a pontuar. Halep movimentava a tcheca em quadra sem deixar que ela batesse confortavelmente do meio, característica principal de seu jogo. E desta maneira foi alcançando alguns break points até quebrá-la novamente no último e oitavo game para encerrar com 6-2.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.