Sem perder sets, Federer avança e está na semifinal do Australian Open

O suíço Roger Federer está na semifinal do Australian Open 2018, após superar o bom início do tcheco Tomas Berdych, seu adversário nas quartas de final, ele venceu com parciais de 7-6(1) 6-3 6-4 em 2h14 de partida. Esta foi a 20a vitória do suíço em cima de Berdych em um total de 26 confrontos diretos. Na próxima rodada, enfrentará a promessa sul coreana Hyeon Chung em busca de uma vaga na final.

O detentor de 19 Grand Slams busca vencer o torneio pela sexta vez e assim empatar com nomes como Novak Djokovic e Roy Emerson, os maiores vencedores do Australian Open na Era Aberta e era amadora respectivamente. O sérvio voltou ao circuito profissional após ter ficado afastado por cerca de seis meses devido a uma lesão em seu cotovelo.

Para garantir sua vaga na semifinal do primeiro Grand Slam do ano, o sul coreano de 21 anos passou por Mischa Zverev, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Tennys Sandgren. Ele será não só o primeiro sul coreano a alcançar a semifinal de um torneio deste porte, mas também o tenista mais novo a atingir esta rodada desde Marin Cilic em 2010. Com este resultado, se garante no top 30 e alcançará a melhor posição no ranking de sua carreira. Hyeon Chung passou a ter mais evidência no circuito após ter sido campeão da primeira edição do Next Gen ATP Finals que ocorreu em novembro do ano passado em Milão, Itália.

Roger Federer em entrevista após a partida se diz animado para enfrentar Chung, pois achou que ele jogou uma partida incrível contra Novak Djokovic. "Eu acho que será uma partida interessante para mim. Eu definitivamente preciso olhar como devo jogar contra ele porque ele tem boas qualidades, especialmente defensivas, assim como Djokovic tem. No momento eu não sei dizer como eu terei que jogar. Uma coisa que sei é que jogarei de forma agressiva, mas não sei ainda exatamente como farei isso" acrescenta o suíço.