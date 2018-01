Duplas mistas de Bruno Soares e Marcelo Demoliner vencem e alcançam as semifinais

Bruno e Makarova lutam por mais um título de Grand Slam (Foto: Darrian Traynor/Getty Images)

O brasileiro Bruno Soares e a russa Ekaterina Makarova derrotaram nessa quinta-feria (25) a parceria formada pela tcheca Andrea Hlavackova e o francês Edouard Roger-Vasselin e avançaram para as semifinais na chave de duplas mistas do Australian Open. A vitória foi conquistada em 1h 23 de quadra, parciais de 6/2, 4/6 e 13-11. A dupla do mineiro salvou três match points em um nervoso tie-break para seguir adiante no torneio.

O primeiro set foi dominado pelo brasileiro e pela russa, que quebraram duas vezes o serviço de Hlavackova e fecharam com tranquilidade a parcial. A tcheca pediu atendimento médico na coxa direita no início da série seguinte. Na sequência, Roger-Vasselin usou devoluções na paralela para superar o saque de Makarova no sétimo game, vantagem suficiente para levar o confronto para o match tie-break.

Não faltou emoção ao game de desempate: a parceria do mineiro e da russa conseguiram um mini-break no início da disputa e chegaram a abrir três pontos de vantagem no saque, mas os adversários empataram a contagem em 6 a 6. Uma dupla falta de Bruno deu aos adversários a primeira chance de fechar a partida, mas um afobado francês entrou na frente de sua parceira e atrapalhou o smash da tcheca, cuja raquete bateu na rede. A dupla rival ainda teve outras duas oportunidades de triunfarem no confronto antes que Bruno e Makarova confirmassem a vitória.

O brasileiro e a russa reeditam parceria já vitoriosa. Juntos, foram campeões no US Open de 2012. Bruno luta por seu sexto Grand Slam em duplas. O mineiro tem dois títulos nas chaves masculinas, e outras três conquistas nas mistas -- uma deles no Australian Open de 2016 ao lado da também russa Elena Vesnina. Soares e Makarova enfrentam a canadense Gabriela Dabrowski e o croata Mate Pavic por uma vaga na decisão.

DEMOLINER BUSCA FINAL INÉDITA

Marcelo Demoliner e a espanhola Maria José Martínez Sánchez confirmaram o favoritismo e eliminaram também nessa quinta-feira a dupla de tenistas da casa formada por Marc Polmans e Storm Sanders. A vitória veio por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h 22. A parceria do brasileiro foi melhor durante todo o confronto e se aproveitou de erro do australiano Polmans em um smash para fechar a primeira parcial. Com uma quebra no quinto game, o gaúcho e a espanhola administraram o jogo para chegar à segunda semifinal de major da dupla, que ano passado já havia chegado nessa fase em Wimbledon. Demoliner e Martínez Sanchez enfrentam o indiano Rohan Bopanna e a húngara Timea Babos. Se vencerem, podem enfrentar Soares e Makarova pela final do Australian Open, garantindo assim mais um título de Grand Slam para o tênis brasileiro.