Ex-Chelsea, Emerson Thomé se destaca como olheiro após aposentadoria

Revelado pelo Internacional em 1992, Emerson Thomé foi um dos jogadores pioneiros se aventurar na Inglaterra durante os primeiros anos da modernização da Premier League. Ex-zagueiro, foi o primeiro brasileiro a jogar pelo Chelsea e hoje trabalha como observador de atletas para o West Ham.

Com vasta experiência no futebol inglês, o antigo defensor que chegou ao Reino Unido em 1998 coleciona passagens por seis clubes ingleses em sequência antes de rumar ao Japão e se aposentar dos gramados. Hoje, trabalhando longe das quatro linhas, Emerson se consolida como grande nome no trabalho de observação de jogadores, depois de 7 anos no Everton, além do Chelsea, até o West Ham atualmente.

Emerson Thomé em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Carreira

Com apenas uma partida como jogador profissional, Emerson deixou o Internacional para defender o Acadêmica, de Portugal, em 1993. Em solo português, o zagueiro de até então 21 anos jogaria no modesto Tirsense/POR antes de se transferir ao Benfica em 1995. Sem jogar muito no time principal, três anos mais tarde o brasileiro desembarcava na Inglaterra para defender o Sheffield Wednesday, que estava em ascensão na Premier League.

Contratado por pouco mais de 3 milhões de libras, Emerson Thome jogaria por 60 vezes aos Owls, onde até a temporada 1999-2000, seu time fosse rebaixado e o jogador assinasse sua transferência para o Chelsea. Primeiro brasileiro na história dos Blues, o defensor de 2,7 milhões de libras sofreria com a concorrência de Marcel Desailly e Frank Lebouef, tornando-se reserva em boa parte do seu período em Londres.

Apesar de jogar pouco no Chelsea, Emerson seria reconhecido por um gol contra o Barcelona nas quartas de final da UEFA Champions League daquela temporada. Campeão da FA Cup em 1999, o jogador decidiu deixar os Blues após 22 partidas apenas, migrando para outro gigante inglês, o Sunderland, que na época estava na segunda divisão nacional.

Em alta na equipe dos Black Cats, o brasileiro que custou 4 milhões de libras chegou com status de titular no grupo que subiria de divisão em 2000-01. Apesar das expectativas, o jogador viria a sofrer com lesões que impediram o Sunderland de pagar a cláusula contratual ao Chelsea, onde após 50 partidas pelo clube, sua antiga equipe receberia mais uma bonificação pela performance do zagueiro.

Emerson viveu seu auge no Bolton (2003/04)

Apesar de se manter no clube até 2003, Emerson se tornou agente livre no mercado após o rebaixamento dos Black Cats. Sem custos, chegou ao Bolton Wanderers, que também estava na segunda divisão, e rapidamente subiu com o time. Seu melhor momento na Inglaterra foi a temporada 2003-04, onde junto de seu novo clube, o titular da zaga participaria da campanha onde o Bolton acabou em 8º colocado na Premier League.

Após fracassar na final da Copa da Liga 2004, perdendo o título para o Middlesbrough, Emerson novamente trocou de clube na Inglaterra, regredindo à Premiership onde, desta vez, se tornara jogador do Wigan Athletic. Clube promissor na Inglaterra, o Wigan subiu de divisão em 2005, e Emerson foi titular em boa parte da temporada, porém sem muito brilho, foi cedido por empréstimo curto ao Derby County antes de retornar aos Latics em 2006. Sem espaço na equipe, o jogador já experiente sairia da Inglaterra para se aposentar no Vissel Kobe/JAP um ano mais tarde.

Olheiro

Já aposentado, o brasileiro se certificou em um curso de treinador, e apesar da possibilidade, por algum período Emerson foi auxiliar técnico. Residindo em Portugal, o ex-jogador por sete anos seria o olheiro do Everton e depois Chelsea, antes de, em 2017, trocar os Toofes pelo West Ham. Reconhecido por suas indicações, Emerson se orgulha de ter "apostado" em nomes como Emanuel Lanzini aos Hammers, Oscar e David Luiz no Chelsea.