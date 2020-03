Guardiola cita consistência ao justificar títulos seguidos do Manchester City: “Grande sucesso”

Rei das competições nacionais. Pelo menos nos últimos anos, o Manchester City tem mostrado que o trabalho de Josep Guardiola e seus comandados dá muitos frutos, vitórias e conquistas expressivas de maneira seguida e frequente, algo geralmente incomum de acontecer na maior parte da história de 120 anos da equipe britânica.

Na noite deste domingo (1º), mais um feito. Os Citizens venceram o Aston Villa por 2 a 1 no Wembley Stadium, em Londres/ING, e conquistaram a Copa da Liga Inglesa 2019-2020. Além de ser a terceira conquista seguida do terceiro torneio mais expressivo do país, foi o sétimo título nas últimas oito decisões nacionais disputadas e o isolamento como segundo maior vencedor da competição com sete troféus – atrás apenas do Liverpool, oito vezes campeão.

Foi o sétimo título da Copa da Liga Inglesa conquistado pelo Manchester City | Foto: Divulgação/Manchester City

Em entrevista coletiva concedida após o jogo e a comemoração no vestiário, o técnico Josep Guardiola exaltou o trabalho feito ao longo dos anos como chave para o momento mais vencedor da mais que centenária trajetória do City no esporte bretão e destacou a consistência como fator crucial para vencer o Aston Villa.

“Três vezes seguidas é um grande sucesso. É a consistência, incrível, foi maravilhoso. Lutamos nos primeiros minutos e nos últimos. Eles tiveram duas chances claras nos primeiros dois minutos, mas jogamos muito bem depois disso, principalmente no segundo tempo. O jogo foi bom. Phil Foden cirúrgico. É um grande êxito, nosso segundo título da temporada, é muito bom”, destacou.

Guardiola fez uma breve retrospectiva ao lembrar que venceu oito das 11 competições disputadas com o Manchester City, o que aumenta seus expressivos números não apenas na Inglaterra. Com as outras passagens por Barcelona e Bayern de Munique, Pep disputou 25 finais e venceu 21. O treinador deixou bem claro que a motivação de vencer nunca para e isso se torna determinante para manter a intensidade e buscar cada vez mais troféus.

“Vencemos bastante, tentamos vencer em todos os jogos e em todas as competições. Ser campeão por três vezes seguidas e estar aqui é ótimo. Quando conquistamos o primeiro troféu aqui, vencemos o Arsenal na Copa da Liga Inglesa. Jogamos em 11 competições e vencemos oito, então é muito. O importante é que todos saibam e tenham a responsabilidade de lutar e vencer todos os títulos e os jogos. Isso significa bastante”, concluiu.

Foto: Divulgação/Manchester City

O Manchester City venceu a Community Shield (Supercopa da Inglaterra) e a Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa). A equipe disputa ainda mais três competições ao longo da temporada e pode conquistar mais títulos nos próximos dois meses. A Premier League é algo distante; apesar de estar na segunda posição na tabela, são 22 pontos atrás do líder Liverpool. Porém, o time ainda está no páreo da Uefa Champions League e da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Justamente por esta competição que o clube volta a campo às 16h45 da próxima quarta-feira (4), contra o Sheffield Wednesday, pelas oitavas de final.