Com mudanças nos critérios de acesso, CBF divulga regulamento e tabela da Série C 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue a divulgar o calendário de jogos do principal torneio do país. Após exibir tabelas básicas da Série A e da Série B na semana passada, foi a vez do Campeonato Brasileiro da Série C 2020 ter seu regulamento e jogos conhecidos. Após reunião com representantes dos 20 clubes participantes na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro/RJ, a CBF apresentou novidades para a disputa da Terceira Divisão Nacional na tarde desta segunda-feira (2).



Nada de novo na primeira fase. As 20 equipes são divididas em dois grupos com dez times, chaves montadas de acordo com a localização geográfica. Com isso, o Grupo A é formado por equipes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto agremiações do Sudeste e do Sul formam o Grupo B. As equipes de cada chave se enfrentam entre si em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados dos dois potes avançam à fase seguinte, enquanto os dois piores em cada grupo caem à Série D 2021.



​ Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A novidade na Série C ocorre pelo modo como o acesso será disputado. Antes, as oito equipes classificadas se enfrentavam em cruzamento olímpico nas quartas de final e o vencedor do confronto automaticamente garantia o acesso. Em atendimento a uma proposta da maioria dos clubes, a segunda fase da Terceirona será formada por dois quadrangulares. No primeiro, estarão o primeiro e o terceiro colocados do Grupo A, além do segundo e quarto lugares do Grupo A. No segundo, o primeiro e terceiro lugares do Grupo B, além do segundo e quarto postos do Grupo A. Também no sistema de partidas de ida e volta, os dois melhores de cada chave garantem vagas na Segundona. Os líderes de cada quadrangular irão disputar a final.



O Campeonato Brasileiro da Série C de 2020 tem início previsto para o dia 2 de maio, no mesmo fim de semana que começam as Séries A e B, e seu encerramento a princípio irá acontecer no dia 8 de novembro. Será a 31ª edição do torneio nacional. Vila Nova e Atlético-GO venceram duas vezes, enquanto Sampaio Corrêa, América-MG, Boa Esporte, ABC, Criciúma, Bragantino, Náutico, Olaria, União São João, Tuna Luso, Novorizontino, XV de Piracicaba, Avaí, Fluminense, Paulista, Brasiliense, Ituano, União Barbarense, Clube do Remo, Joinville, Oeste, Santa Cruz, CSA, Macaé e Operário Ferroviário têm um troféu cada.



Grupos da Série C 2020



GRUPO A

GRUPO B

Botafogo da Paraíba

Boa Esporte

Clube do Remo

Brusque

Ferroviário

Criciúma

Imperatriz

Ituano

Jacuipense

Londrina

Manaus

São Bento

Paysandu

São José-RS

Santa Cruz

Tombense

Treze

Volta Redonda

Vila Nova

Ypiranga de Erechim



Primeira rodada Série C (tabela completa)



GRUPO A

GRUPO B

Paysandu x Santa Cruz

São José x São Bento

Treze x Imperatriz

Brusque x Ypiranga

Manaus x Vila Nova

Ituano x Tombense

Ferroviário x Botafogo

Boa Esporte x Volta Redonda

Jacuipense x Remo

Londrina x Criciúma



Segunda fase Série C 2020



QUADRANGULAR 1

QUADRANGULAR 2

1º Grupo A

1º Grupo B

2º Grupo B

2º Grupo A

3º Grupo A

3º Grupo B

4º Grupo B

4º Grupo A