Revelado pelo Coritiba, lateral-direito Yan Couto acerta negociação com Manchester City

Campeão mundial com a seleção brasileira na categoria sub-17 em 2019, o lateral-direito Yan Couto será jogador do Manchester City a partir do próximo mês de junho. Formado nas divisões de base do Coritiba, a promessa custará aos Citizens aproximadamente 6 milhões de euros, segundo a rádio CBN Curitiba.

Em comunicado no site oficial do próprio clube, o Coritiba anuncia hoje (2) a venda da sua promessa ao futebol inglês. O jogador que estreou contra o Cianorte no dia 21 de fevereiro, permanecerá até o fim do semestre no Coxa Branca, completando o estadual paranaense e figurando participação no começo do campeonato brasileiro.

Com 13 partidas na seleção de base, o lateral da campanha do título mundial ano passado se destacou com a assistência para o gol que garantiu à seleção o troféu da competição juvenil.

Yan Couto foi campeão mundial sub-17 em 2019. (Foto: Reprodução CBF)

Conforme diz o portal inglês Manchester Evering, Yan assina contrato válido por cinco anos. Ainda segundo o site, a negociação já havia sido iniciada em janeiro, mas por conta da postura cautelosa da diretoria inglesa, junto de Pep Guardiola, o desfecho foi concluído dois meses depois.

Yan mantém a tradição do Coritiba em revelar grandes laterais direitos. Seguindo os passos de Rafinha, em 2005, o jovem promissor será mais um brasileiro que vai rumar à Europa. Depois de Gabriel Jesus e Douglas Luiz, o lateral será a terceira aposta brasileira de Guardiola na Premier League.

Portanto, Yan Couto será a primeira contratação do Manchester City para a temporada 2020/21. Os rumores da Sky Sports especulam que o próximo alvo dos Citizens será Mason Holgate, do Everton, de 23 anos.