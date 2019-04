Brasil é derrotado pela Rússia na fase final da Liga Mundial

Na segunda parcial, o jogo esteve mais equilibrado. O Brasil entrou mais concentrado. E com a categoria de Lucão foi que a vantagem brasileira apareceu. O central teve boa passagem pelo saque e colocou o Brasil na frente com 9/6. Confortável no placar, o Brasil cresceu na partida e aumentou no marcador para 13/8. Os adversários melhoraram no saque e reduziram a vantagem e encostaram no placar. Foi a vez de outro central entrar com tudo no saque: Éder. Dessa forma, o Brasil fechou o segundo set: 25/23.