Liga Mundial: Brasil x Itália

Do lado brasileiro, os destaques acabam ficando com Leandro Vissotto, maior pontuador (16), além de Lucão e Lucarelli (12 cada).

Italiano Kovar termina como maior pontuador do jogo: um total de 20, sendo três em bloqueios.

Treinadores de Brasil e Itália se desentendem após a vitória italiana. Amanhã, às 10h10 (de Brasília), novamente em Jaraguá do Sul (SC), as equipes voltam a se enfrentar.

FIM DE JOGO: Itália faz ace e fecha o jogo em 3 sets a 1. Quarto set termina com 25 pontos a 21.

Vissotto tenta encobrir o bloqueio mas não consegue e dá match-point pra Itália. 21-24

Sidão tenta saque viagem mas para novamente na rede. 21-23

Bruninho abre na saída pra Leandro Vissotto, que tira do bloqueio pra colocar na diagonal no chão. 21-22

Outro bom passe de Travica, outro excelente ataque de Zaytsev. 20-22

Parodi erra ataque e é ponto pro Brasil. 20-21

Vissotto quase bloqueia, mas não consegue impedir ponto italiano. 19-21

Itália pisa pela terceira vez na partida na linha dos três, agora com Kovar. 19-20

Agora Théo recebe no contragolpe e explora o bloqueio. 18-20

Ponto da Itália, que abre três de vantagem e já pensa em vencer a partida. 17-20

Théo recebe de Raphael porém joga pra fora. 16-19

Brasil retoma a posse, diminuiu, porém Lucarelli força o saque mais uma vez e chuta na rede. 16-18

Zaytsev de novo! Jogador chega ao seu 16º ponto no jogo. 15-17

Pequeno rali e ponto de Lucarelli, explorando o bloqueio italiano. 15-16

Bruninho levanta na saída pra Vissotto atacar na diagonal curta e colocar no chão. 14-16

Travica chama a bola rápida pra Buti e Itália chega ao tempo técnico. 13-16

Zaytsev inverte de costas e manda pra Kovar, que conduz a bola. Juiz não vê e marca ponto pra Itália. 12-15

Kovar recebe atrás da linha dos três e enche a mão. Bola explode na defesa brasileira e vai pra longe. 12-14

Birareli recoloca a Itália em vantagem. 12-13

Zaytsev e Parodi não se entendem e em mais um erro da defesa italiana, o Brasil empata. 12-12

Longo rali e toque na rede de Murilo. Ponto para a Itália, apesar da reclamação dos jogadores em quadra. 11-12

Mais uma vez Bruninho: levantador se antecipou e tocou de segunda. 11-11

Brasil força no bloqueio, mas Parodi estoura a bola em Vissotto e vai pra fora. Ponto italiano. 10-11

Bruninho recebe o passe na medida e finaliza de xeque. 10-10

Leandro Vissotto acha a diagonal e coloca no chão. 9-10

No saque, Lucarelli manda na rede. 8-10

Lucarelli explora o bloqueio de Zaytsev e com ritmo Brasil encosta. 8-9

Saca na rede Travica. 7-8

Primeiro tempo técnico com a Itália chegando na frente. 6-8

Lucarelli recebe bola acelerada na entrada de rede e vence o bloqueio simples de Travica. 6-6

Leandro Vissotto, na saída de rede, tenta explorar o bloqueio de Birareli mas sem sucesso. 5-6

Erro de saque. Ponto brasileiro. 5-5

Parodi ataca com força e Lucarelli não consegue defender. Itália na frente. 4-5

Bloqueio duplo italiano e ponto de Kovar. 4-4

Travica ataca de segunda e coloca no chão. 4-3

Falha na recepção italiana e bom ponto de Leandro Vissotto. 4-2

Lucão e Vissotto recolocam Brasil na frente nesse quarto set. 3-2

Bom saque de Lucão, contra-ataque melhor ainda da Itália. Na defesa, quase que a bola volta para a quadra italiana, mas cai fora. 1-2

Lucão vem do fundo pra marcar. 1-1

Itália faz o primeiro ponto do quarto set com Parodi bloqueando Lucarelli. 0-1

FIM DE TERCEIRO SET: Brasil fecha por 25 pontos a 22 após rali emocionante e ponto de Théo.

Erro de ataque de Lucarelli e mais um ponto italiano, que quer quebrar set-point do Brasil. 24-22

Raphael saca na rede e Itália desconta. 24-21 e set-point ainda é brasileiro.

Set-point: pressão brasileira e falha defensiva da Itália. 24-20

Zaytsev solta uma bomba no peito de Raphael, mas arbitragem marca invasão na linha dos três. 23-20

Mais um bloqueio de Lucão, mais uma vez parando Zaytsev. 22-20

Raphael saca curto, Itália tenta, mas no bloqueio a virada vem. Lucão e Théo aparecem pra pontuar. 21-20

Zaytsev, dessa vez não. Lucarelli surge gigante no bloqueio pra frear o ataque italiano. Tudo igual em Jaraguá. 20-20

Murilo acelera na entrada de rede pra Lucarelli finalizar bem com uma diagonal curta. 19-20

Saque brasileiro entra, mas no contragolpe Sidão bobeia e arbitragem marca dois toques. 18-20

Passe certo para Murilo surgir de trás da linha dos três pra marcar. 18-19

Travica chama Zaytsev, que não desperdiça. 17-19

Bruninho levanta com uma só mão e coloca na medida pra Vissotto vencer duelo individual contra Kovar. 17-18

Itália força o ataque com Buti e pontua. 16-18

Movimentação brasileira, passe na mão de Bruninho e bola na medida pra Lucarelli subir e vencer o bloqueio. 16-17

Lucão tenta o ace mas para na rede. 15-17

Na saída de rede, Leandro Vissotto aparece pra marcar: 15-16

Brasil explora bloqueio italiano e com Lucarelli não deixa adversário abrir vantagem. 14-15

Vissotto também erra no saque. 13-15

Enfim Zaytsev sai do saque. Erro do italiano e ponto brasileiro. 13-14

Ace italiano: Zaytsev coloca no chão. 12-14

Sidão tenta marcar no saque e manda direto pra fora. 12-13

Vissotto encontra espaço no bloqueio de Birareli e pontua. 12-12

Lucarelli tenta surpreender defesa italiana, mas bloqueio funciona e azzurra marca. 11-11

Itália erra o saque e é ponto do Brasil: 11-10

Time brasileiro mais uma vez dá mole e mais uma vez Zaytsev ajuda Itália a igualar: 10-10

Brasil erra o saque e é ponto da Itália: 9-8

Birareli força o saque e não consegue marcar. Na volta, Lucão solta mão e pontua. 9-7

Zaytsev coloca no chão, 7-6; Brasil ataca com Lucão e vai para o primeiro tempo técnico vencendo. 8-6

ACE! Vissotto! Leandro Vissotto saca muito bem e marca. 7-5

Ponto italiano, 5-5; no saque, Itália força e manda direto pra fora. 6-5

Kovar vem de trás da linha dos três e coloca no chão. 5-4

De Bruninho pra Lucarelli, que coloca com força no fundo de quadra, batendo a defesa italiana. 5-3

Mais um ataque de Zaytsev, que coloca no chão. Por pouco Vissotto não defende. 4-3

Kovar vai pro saque e erra. Ponto brasileiro. 4-2

Bola em Travica que diminui. 3-2

Terceiro set começou e o Brasil precisa vencer esse e o quarto para sonhar com a vitória na partida no tie-break. 3-1

FIM DE SEGUNDO SET: Itália faz 27 pontos a 25 e fecha mais um set, ficando a um da vitória nesta primeira partida.

Toque na rede do time brasileiro, ponto dos europeus. 25-26. Outro set-point.

Itália devolve ataque e bola cai no lado brasileiro. 25-25

ACE! Sidão saca com força entre a marcação italiana. Brasil tem set-point. 25-24

Na largadinha, Lucão marca: 24-24

Na entrada de rede, Parodi sobe pra fazer ponto italiano. 23-24; set-point.

Kovar vai pro saque e manda pra fora. Mais uma vez o placar fica igual: 23-23

Itália segue incessante: Kovar faz seu 12º ponto no jogo. 22-23

Empata de novo o Brasil: Théo explora o bloqueio. 22-22

Rali bom até Zaytsev ser acionado. Italiano é efetivo e coloca a bola no chão. 21-22

Lucão tenta mais um ponto de saque e deixa a bola escapar. Erro brasileiro. 21-21

DE NOVO LUCÃO! Mais um saque muito bem feito e Brasil assume a frente: 21-20

ACE! Lucão solta o braço, bola toca na rede e vai direto pro chão. Sem chances pra defesa italiana. 20-20

Saque viagem sai errado, na rede, e é ponto brasileiro. 19-20

Lucarelli novamente tenta forçar o saque e comete erro: bola na rede, ponto da Itália. 18-20

Bola bem trabalhada pelo Brasil na rede até as mãos de Lucão, que chutou no meio do bloqueio. 18-19

Birareli é outro a explorar o bloqueio de Lucão e marca para os italianos. Azzurra amplia com bloqueio de Kovar. 17-19

Rafinha novamente quadra no momento que o Brasil empata mais uma vez: 17-17

Empata o Brasil. 16-16; bola volta a ser lançada para Zaytsev, que ataca no fundo da quadra explorando o bloqueio de Lucão. 16-17

Bola no fundo que Sidão não consegue chegar a tempo. Italianos assumem a vantagem do marcador: 16-15

Primeiro um lance onde a defesa do Brasil pouco tinha a fazer, depois lance no meio de rede, e novamente Itália iguala. 15-15

Saque chapado do Brasil e recepção ruim da Itália, que entregou fácil pra Sidão marcar: 15-13

Jogada de velocidade após saque forçado. Itália empata: 13-13

Travica pontua e vai dominando as jogadas na entrada de rede. No lance seguinte, é a vez do Brasil explorar o bloqueio e marcar. 13-11

Ponto brasileiro! Bruninho marca: 12-10

Itália consegue boa sequência e encosta: 11-10

Lucarelli também força e erra. Ponto italiano. 11-9

Parodi mais uma vez força o saque e Itália cede outro ponto ao Brasil: 11-8

Bola de segurança na entrada de rede e Travica explora bem o bloqueio de Bruninho. 10-8

Travica pisa mais uma vez na linha de três e novamente dá ponto para o Brasil. 10-7. Técnico italiano conversa com os jogadores.

Zaytsev saca na rede e bola volta ao time brasileiro. 9-7

Sidão no saque. Zaytsev devolve, Brasil consegue se defender na primeira, porém na segunda não é páreo para Kovar: 8-7

Bruninho lança Lucarelli na entrada de rede, que não desperdiça: 8-6. Primeira parada técnica.

Bola baixa pra Vissotto que opera um milagre: com muita técnica, jogador larga e usa da inteligência para marcar. 7-5

Sidão! Bloqueio do Brasil e após ponto da Itália o time brasileiro vira: 6-5

Empatou! Vissotto explorou bem o bloqueio e Brasil iguala: 4-4

No bloqueio simples Leandro Vissotto marca mais um ponto para a Seleção Brasileira. 3-4

Sidão engana a marcação e Murilo aproveita jogada para descontar para o Brasil. 2-4

Erro de Bruninho e outro ponto da Itália, que começa muito bem o segundo set. 1-4

Vissotto tem a chance de marcar, desperdiça a chance. Com a bola, Kovar usa da técnica pra fazer mais um ponto. 1-3

Bola dentro de Kovar e ponto italiano, que tem o saque. 1-2

Rede da Itália: Travica tocou na fita e se acusou. 1-1

Começou o segundo set: Kovar aproveita devolução ruim do Brasil para abrir o marcador. 0-1

Os maiores pontuadores do primeiro set foram os italianos Kovar e Zaytsev, com seis pontos cada. Pelo Brasil, Lucarelli e Sidão foram quem pontuaram mais, com três pontos cada.

FIM DE PRIMEIRO SET: invasão por cima de Bruninho e Itália vence por 25 pontos a 20.

Leandro Vissotto ataca no bloqueio da Itália e bola vai direto pra fora. 20-24

Bola de Travica pra Zaytsev na saída de rede e camisa 9 não desperdiça: 19-24 e set-point italiano.

Lucarelli veio de trás da linha dos três pra marcar mais um ponto: 18-23

Entrou Randazzo para sacar pela Itália. Jogador mandou na fita, a bola caiu do lado brasileiro, que no contragolpe colocou no chão. 17-22

Lucão solta o braço mas fica na rede. Itália fica perto de vencer o primeiro set: 16-22

Bola em Zaytsev, que não conseguiu passar de ótimo bloqueio simples de Murilo. Boa leitura de jogo dá mais um ponto para o time brasileiro: 16-21

Lucão marca para o Brasil: 15-21

Jogada rápida dos azzurri e Zaytsev surge na saída de rede para fazer a diagonal: 14-21

Oposto Théo solta o braço, a bola explode no bloqueio triplo italiano e vai pra fora: 14-20

Zaytsev erra o saque e Brasil desconta: 13-20

No Brasil entraram Théo e Raphael, este com larga experiência no vôlei italiano. No momento, Birarelli coloca no chão e partida chega a 12-20.

Ponto do Brasil: 12-18

Bernardinho conversa com os jogadores. Brasil perde por 11-18

Bloqueio de Parodi e Itália aumenta vantagem: 11-17

Itália faz mais um e vamos para o segundo tempo técnico: 11-16

Invasão italiana com Kovar, que vem do fundo e entra na linha dos três. Ponto do Brasil: 11-15

Kovar manda no fundo e faz ace. Vantagem italiana chega a 10-15

Ponto da Itália, que aumenta pra 9-13, mas Brasil logo em seguida consegue, com Bruninho, marcar mais um: 10-13

Lucarelli de novo! Camisa 10 recebe e explora o bloqueio: 9-12

Pelo meio e atrás da linha dos três, Lucarelli, que começa muito bem o jogo, coloca no chão. 8-12

Kovar, na entrada de rede, recebe e amplia a vantagem da Itália: 7-12

Ponto do Brasil! Grande rali, ótima defesa de Vissotto e finalização de Lucarelli explorando bem a defesa italiana. 7-11

Murilo tenta vencer bloqueio italiano porém não consegue. Segundo ponto de bloqueio italiano. 6-11

Lucarelli força o saque e manda para fora. 6-10

Leandro Vissotto recebe boa bola na saída de rede e explora o bloqueio. 6-9

Defesa brasileira se atrapalha e árbitro anota invasão por baixo. Ponto italiano. 5-9

Lucão no bloqueio marca para o Brasil. No saque, Vissotto manda direto pra fora. 5-8 e temos a primeira parada técnica.

Mais Itália, que novamente com Zaytsev amplia: 4-7

Zaytsev tenta na diagonal e a bola vai pra fora. 4-6

Lucão recebe na saída de rede, manda da diagonal e coloca a bola no chão. 3-6

Itália força o saque e Kovar manda direto pra fora. Ponto do Brasil. 2-6

Vissotto tenta e defesa italiana salva. No contragolpe, Zaytsev novamente marca. Começa muito bem a Itália no jogo. 1-6

Grande sequência de erros de ataque e mais um bom rali. Italiano Kovar recebeu no meio de rede e explorou o bloqueio brasileiro para fazer mais um ponto. 1-5

Primeiro com Kovar e agora com bloqueio de Zaytsev a Itália amplia a vantagem em Jaraguá do Sul. 1-4

Pra fora! Travica forçou o saque, Lucarelli devolveu e Zaytsev, ao tentar devolver de primeira, mandou direto pra fora. 1-2

Itália força o saque e após pequeno rali, Zaytsev põe a bola no chão. 0-2

Começou! Bruninho saca pela primeira vez e manda na rede. 0-1

14:44 Brasil vai com Bruninho, Sidão, Vissotto, Murilo Endres, Lucarelli e Lucão.

14:40 Equipes se cumprimentam na rede e se preparam para dar início ao jogo.

14:30 Em instantes a bola vai subir pra Brasil x Itália, na estreia das seleções pela Liga Mundial de Vôlei 2014.

14:24 O técnico do Brasil, Bernardinho, destacou a estrutura encontrada em Jaraguá e espera contar com a torcida do público local. “Estar aqui, nessa arena fantástica e o entusiasmo de Santa Catarina com o voleibol é muito bacana. Vamos precisar dessa energia, desse apoio, já que estamos muito no início do trabalho ainda, em uma condição abaixo daquela que gostaria de estar”

14:18 O hexagonal ainda contará com o vencedor de um quadrangular entre os líderes dos grupos C, D e E, a ser disputa em Sydney (AUS), entre 11 e 13 de julho. Enquanto isso, as equipes dos grupos F e G, jogarão um torneio independente em dois finais de semana.

14:15 Pela primeira vez a Liga Mundial terá 28 equipes. Elas estão divididas em grupos de quatro, sendo os dois primeiros grupos (A e B), com os melhores times do ranking. Durante a fase internacional, todos jogam duas vezes em casa e duas fora contra seus adversários, em um total de 12 jogos por equipe. Os dois melhores avançam ao hexagonal, que ocorre em Florença (ITA), entre 16 e 20 de julho.

14:10 O central Sidão aprovou o novo material e acredita que pode ser uma motivação a mais para a partida: "Achei bem bonito e é sempre um toque especial estrear um uniforme novo. Vamos com tudo nesse jogo para que o resultado seja positivo e a festa completa"

14:05 Na partida desta sexta-feira o Brasil irá estrear novo uniforme, inspirado na brasilidade e na força do povo brasileiro reproduzindo em suas formas as criações de grandes artistas e de cartões postais do país:

13:17 Os ingressos para os confrontos entre Brasil e Itália, pela Liga Mundial, estão esgotados. Surpreendendo até mesmo a própria organização da competição, todos os lotes com bilhetes tiveram suas vendas encerradas às 15h, na manhã da última segunda-feira (19). Expectativa de casa cheia na Arena Jaraguá.

13:16 Já em 2013, pela Copa dos Campeões, em outra partida memorável e histórica, o Brasil derrotou a Itália por três sets a dois (25/22, 25/22, 23/25, 20/25 e 15/11), em 2h03, e garantiu a conquista do tetracampeonato em seis participações na competição. Devido ao seu regulamento em pontos corridos, a equipe verde e amarela levou o título devido a impossibilidade de ser alcançada matematicamente.

13:15 Os confrontos entre Brasil e Itália não estão presentes apenas na Liga Mundial. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, os comandados de Bernardinho garantiram classificação à final do torneio após derrotar a 'azzurra' por três sets a zero (25/21, 25/12 e 25/21), em 1h19, no Earls Court.

13:13 O atleta do Brasil ainda comentou sobre o fato de conhecer bem os adversários da tarde desta sexta: “Joguei um bom tempo na Itália ao lado ou contra todos esses jogadores, portanto não é a primeira vez que vou enfrentá-los.”

13:12 Raphael, levantador do Taubaté, frisou o sabor especial de jogar em casa: “Jogar no Brasil é especial. É diferente você disputar uma partida com os seus amigos e familiares na torcida. Os treinamentos foram muito bons em Saquarema e estamos formando um grupo muito legal para esse ciclo.”

13:11 Arena Jaraguá é o palco do confronto de logo mais entre Brasil e Itália.

13:10 Às vésperas da partida contra o Brasil, a Itália resolveu se inspirar em outra modalidade que vem ao país neste ano e bateu uma bolinha após o treino. Confira Zaytsev e cia. mostrando sua habilidade com os pés:

13:07 “Jogar em casa é sempre uma pressão maior, mas aprendemos a lidar com isso. Estamos treinando forte e precisamos ganhar ritmo de jogo. Esse é um ano importante e vai ser muito bom ver vários amigos na torcida”, completou Bruninho.

13:06 Bruninho, jogador do Brasil e que atualmente defende o Modena, fez questão de exaltar o adversário: “A Itália é um time que está sempre no pódio nas competições internacionais. É uma equipe de muita tradição e temos um grande respeito por eles. Agora, eles estão com um grupo jovem e talentoso com muita força de saque e ataque”

13:04 FIQUE DE OLHO: Sidão é o nome do Brasil. O jogador operou a coluna em 2013, ficou três meses sem jogar, e em seu retorno às quadras, foi o destaque do Sesi vice-campeão da Superliga. Para a próxima temporada acertou seu retorno à Taubaté, cidade onde cresceu e irá defender o time local.

13:02 Durante a semana, o técnico do Brasil, Bernardinho, comentou sobre a partida e pediu, acima de tudo, uma boa atuação da equipe: "Brasil e Itália fazem partidas sempre muito duras, em qualquer situação, e esperamos fazer bons jogos. As vitórias são importantes, claro, mas (queremos) ter boas atuações que deem confiança e um pouco mais de consistência para a equipe seguir bem na Liga Mundial"

13:01 Murilo, aliás, ficou afastado da Seleção Brasileira por mais de um ano e retorna ao time para o torneio. Durante a semana, o jogador concedeu entrevista coletiva e falou sobre a volta ao time: "No ano passado, fiquei fora da seleção por causa da cirurgia no ombro e foi fácil perceber que damos valor a tudo depois que ficamos sem. E ter ficado fora do grupo foi uma tortura, mas era necessário. E o que torna essa preparação ainda mais importante é que talvez esse seja meu último compromisso com a seleção brasileira. Por isso, estou aproveitando tudo com os meus companheiros e quero permanecer assim, curtindo cada dia até 2016."

13:00 Além do eneacampeonato, o Brasil tem quatro medalhas de prata e quatro de bronze na Liga Mundial. O ponteiro Murilo é o jogador do grupo atual que mais vezes esteve em quadra pelo Brasil nesta competição, estando presente em 11 edições.

12:59 Brasil e Itália são as responsáveis pela maior quantidade de títulos da história da Liga Mundial. E bem próximos. O time de Bernardinho tem nove conquistas, enquanto a equipe de Mauro Berruto soma oito nas 24 edições já realizadas.

12:55 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Itália, na estreia da Liga Mundial de Vôlei, partida a ser disputada às 14h45, na Arena Jaraguá.