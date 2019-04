Resultado jogo Brasil 1-3 Itália na Liga Mundial

12:17 O destaque e maior pontuador do jogo voltou a ser o italiano Zaytsev, que marcou 23 pontos.

12:15 FIM DE JOGO: Itália vence o quarto set per 20-25 e fecha o jogo. A equipe italiana venceu os dois jogos, todos os dois pelo mesmo placar: 3 sets a 1.

Maurício, no fundo, pisa na linha. 20-25

Gustavão entra e erra o saque. 20-24

Lucão fura bloqueio italiano. Brasil não desiste. 20-23

Bruninho nao consegue defender ataque italiano. Situação complicada para o Brasil. 19-23

Parodi consegue explorar de novo a defesa brasileira. 18-22

Lucarelli para na rede. Vantagem ainda é da Itália. 16-19

Bola fora de Theo. 15-18

Novamente ele. Zaytsev passa por bloqueio triplo do Brasil! 14-16

Lucão acerta pancada na linha! Ponto do Brasil. Set volta a ser marcado pelo equilíbrio. 14-14

Saque errado de Travica. 11-11

Lucarelli explora bem o bloqueio italiano. 10-9

Outra pancada de Zaytsev. Ponto italiano. 9-9

Parodi joga saque na rede. 9-8

Birarelli marca. 8-8

Lucão saca forte e recepção italiana joga a bola para fora. 8-7

Birarelli toca na rede. 7-7

Ótimo saque de Zaytsev. 6-7

Parodi joga a bola para fora. 6-5

Série de erros de saque. 4-5

Sidão saca para fora. 3-4

Rafa levanta e Sidão põe para baixo. 3-3

Kovac encontra bonita diagonal. 2-2

Birarelli erra o saque. Ponto do Brasil. 2-1

Mais um toque de rede do Brasil. 1-1

Ataque de Sidão. 1-0

Começa o quarto set!

Itália fecha o terceiro set. 23-25

Lucarelli toca na rede. 23-24

Zaytsev bate no meio do bloquei brasileiro. 23-23

Lucarelli acerta no bloqueio de Travica e bola vai para fora. 23-22

Zaytsev ataca em diagonal. 22-22

Lucarelli recebe na entrada de erro, passa pelo bloqueio e ataca sem chance de defesa. 22-21

Lá e cá. 21-21

Bonito saque de Maurício. 21-20

Vissotto passa pelo bloqueio italiano. 20-20

Após bonito rally, Puano bloqueia. 19-20

Mais um ponto de Lucarelli. 19-19

Vissotto bloqueia o ataque da Itália. Os italianos reclamam de dois toques. 18-19

Lucarelli exploa bloqueio e pontua. 17-19

Travica tenta mandar de segunda, mas bola vai para fora! Ponto brasileiro. 16-18

Saque muito bom de Birarelli, que consegue ace. 15-18

Lucarelli para o Brasil. 15-16

Ace da Itália! 14-16

Bloqueio italiano no Theo. 14-15

Parodi com categoria, atacando no corredor. 14-14

Zaytsev erra! Ponto do Brasil, que está na frente no marcador. 13-12

Lucão manda bola dentro do bloqueio italiano. 12-12

Segundo saque de Mauricio para na rede. 11-12

Ace de Mauricio! Ponteiro entrou muito bem na partida. 11-11

Erro de saque de Kovar. 10-11

Itália responde com ataque de Parodi. 9-11

Bomba! Mauricio explode no ataque, sem chance de defesa. 9-10

Bloqueio italiano entra em ação novamente. 7-10

Depois de rali entre as duas equipes, Kovar leva a melhor no ataque. 7-9

Mauricio manda pancada na quadra italiana. Set permanece equilibrado. 7-8

Ponto de Lucarelli. 6-7

Ataque de Paradi, sem chance de defesa para os brasileiros. 5-7

Erro de saque de Zaytsev. 5-6

Outro bom ataque de Lucão. 4-4

Theo ataca, mas juiz diz que bola não passou. Ponto italiano. 3-4

Outro bom ataque de Theo! Ponto brasileiro. 3-3

Juiz marca toque na rede de Bruninho. Ponto italiano. 2-3

Brasil começa com bom bloqueio dite da Itália. 1-1

Terceiro set começa!

Kovar é bloqueado por Theo. Brasil fecha o set em 26-24! Tudo igual na Arena Jaraguá!

Sidão bloqueia Zaytsev!! Ponto do Brasil! 25-24

Bola fora do Brasil! Tudo igual de novo no set. 24-24

Kovar de novo! Deixadinha do italiano na quadra brasileira. 24-23

Vissotto briga no bloqueio, Itália tenta responder e bola vai para fora! Ponto do Brasil. 24-22

Mauricio saca para fora. 23-22

Lucarelli recebe bola na saída de rede e encontra espaço na quadra italiana. 23-21

Mauricio acerta saque forte e coloca Brasil na frente! Torcida vai ao delírio. 22-21

Boa virada de ataque com Lucão! Tudo igual no set. 21-21

De novo ele. Zaytsev ataca pelo canto e bola explode no bloqueio. 20-21

Erro na recepção italiana. Torcida em Jarguá apoia o Brasil na reta final do set. 20-20

Saque forçado da Itália para na rede! Ponto do Brasil. 19-20

Sidão coloca pressão no ataque! Ponto do Brasil. 18-19

Erro da Itália! Kovar manda para fora no ataque. 17-18

Theo solta bomba, sem chance para a defesa da Itália. 16-17

Erro de saque de Lucão. 15-17

Saque para fora da Itália. Brasil segue na cola no marcador. 15-16

Saque preciso de Zaytsev, que consegue ace. 14-16

Após boa distribuição, Lucarli pontua. 14-14

Lá e cá! Theo solta o braço pela entrada de rede. 13-14

Bloqueio italiano funciona de novo. 12-14

Ataque de Theo. 12-13

Kovar encontra espaço e explora bloqueio brasileiro. 11-13

Saque italiano para na rede! Set permanece equilibrado neste momento.11-12

Lucarelli saca para fora. 10-11

Theo solta o braço, mas bola vai para fora. 9-10

Ponto de Sidão! Brasil na frente. 9-8

Parodi saca na rede. Set empatado. 8-8

Parodi vem com força pela entrada de rede. Ponto italiano. 7-8

Theo ataca para fora, mas juiz aponta toque na rede e dá ponto para o Brasil. 7-7

Kovar ataque pelo meio com enorme força. Ponto italiano. 6-7

Mauricio de novo! Ataque potente, sem chance de defesa para a Itália. 6-6

Mauricio ataca e fura o bloqueio italiano. 5-5

Itália passa a frente no segundo set. 4-5

Bloqueio italiano no ataque de Theo. 4-4

Ataque potente de Sidão pelo meio de rede! Brasil segue na frente. 4-2

Brasil explora erro dos italianos. 3-1

Zaytsev reaparece no segundo set. Ponto da Itália. 2-1

Largdinha de Sidão! Ponto do Brasil. 2-0

Brasil sai na frente com Lucarelli. 1-0

Começa o segundo set!

Murilo erra na recepção! Ponto da Itália, que fecha o primeiro set em 17-25

Kovar manda na entrada de rede. Itália tem set point. 17-24

Lucão explora bem o ataque e pontua pra o Brasil. 17-23

Birarelli aparece e marca para a Itália em ataque forte. 16-23

Bloqueio brasileiro em cima de Parodi. 15-21

Bola fora da Itália. Ponto do Brasil. 14-21

Sidão erra o saque. 13-21

Ataque de Zaytsev faz a diferença de novo! Itália chega ao 20º ponto. 12-20

Bloqueio do Brasil entra em ação. 12-19

Zaytsev de novo. 9-19

De novo! Itália mostra paredão com novo ponto de bloqueio. 9-18

Théo é bloqueado pelos italianos. 9-17

Theo tira bola do bloqueio! Brasil marca nono ponto. 9-16

Assista! Zaytsev vence bloqueio brasileiro no começo da partida. 8-16

Na saída de rede! Theo ataca bonito e passa pelo bloqueio. 8-15

Bonita bola de Lucarelli pela ponta. Brasil tenta a reação. 7-15

Erro do árbitro dá ponto para os italianos. 6-15

Lucão de novo. 6-14

Kovar, maior pontuador do jogo de sexta, amplia. 5-14

Lucão pontua para o Brasil após bonito rally! Torcida apoia. 5-13

Bola fora brasileira após bloqueio italiano. 4-13

Zaytsev responde na mesma moeda. Destaque ataca pela ponta. 4-12

Vissotto ataca na saída de rede. 4-11

De novo a Itália. Travica amplia com ataque forte. 3-11

Lucarelli ataca!! Brasil consegue o segundo ponto. 2-10

Paredão italiano em Jaraguá! Brasil segue com dificuldades. 1-10

Bloqueio da Itália novamente funciona. Brasil não consegue se impor. 1-9

Zaytsev de novo. Itália bem melhor em quadra. 1-8

De novo! Sidão manda a bola para fora e mostra nevovismo brasileiro. 1-7

Vissotto ataca forte, mas bola vai para fora. 1-6

De novo com Parodi, Itália mostra mais força nesse início de jogo. 1-5

Destaque italiano, Zaytsev amplia. 1-4

Vissotto é bloqueado pelos italianos. 1-3

Parodi ataca pelo meio. Itália na frente. 1-2

Itália abre o placar! Mas Lucarelli empata com ataque certeiro. 1-1

Começa o jogo!

10:00 Seleções em quadra.

9:30 Bruninho também lamentou a derrota e lembrou que uma das causas pode ter sido o nervoso da estreia: "A gente fez um primeiro set muito ruim. De repente, a ansiedade da estreia ali. A gente sabe que está muito aquém do que pode chegar. Eles foram melhor no saque, a gente errou demais. Eles foram melhores do que a gente na primeira partida e não tem o que ficar chorando. Tem muita coisa pela frente ainda. Eles já estão classificados, então vêm com menos peso nas costas, soltando o braço de qualquer jeito. Acho que temos que pensar em trabalhar, fazer um jogo melhor amanhã. Temos que pensar em vencer, porque a gente precisa de muita coisa para chegar na fase final".

9:20 FIQUE DE OLHO: Jiri Kovar foi o maior pontuador da Itália e da partida desta sexta-feira (23) e mostrou que pode ajudar a ganhar a partida. (Foto: Getty Images)

9:10 FIQUE DE OLHO: Leandro Vissotto foi o maior pontuador do Brasil na partida desta sexta-feira (23), com 16 acertos, e pode ser o destaque da partida também deste sábado (24). (Foto: Alexandre Arruda/CBV)

9:00 O central Lucão foi mais um a comentar a derrota para a Itália, ressaltando a motivação de defender as cores do Brasil e também a felicidade de ver o ginásio cheio de torcedores: “A nossa maior motivação é vestir a camisa da seleção brasileira, que é uma das mais respeitadas do mundo. Muitos gostariam de estar no lugar de qualquer um de nós que está dentro de quadra e, por isso, ficamos tão chateados com a derrota. Foi muito legal ver o ginásio lotado nessa primeira vez que a seleção masculina está jogando aqui. Infelizmente, não veio a vitória. A Itália conseguiu neutralizar muito bem o nosso ataque. Agora temos que descansar e esfriar a cabeça porque amanhã cedo já estamos em quadra de novo”.

8:50 O levantador Bruninho destacou que a seleção italiana, por já estar na final, teve tranquilidade de forçar e acertar o saque, onde obteve maior vantagem sobre os brasileiros: “Eles foram melhores, mais agressivos no saque, que foi um fundamento que funcionou melhor do que o nosso. Eles souberam trabalhar melhor essa arma. A Itália não tem pressão nenhuma, por estar classificada para a fase final e fica mais fácil de ir para o saque e forçar. Fico triste por não ter conseguido agradar tanto o povo aqui de Jaraguá, que nos prestigiou. Agradeço a eles e esperamos fazer um jogo melhor amanhã (neste sábado) para dar a vitória de presente para eles”.

8:40 Após ser superado pela Itália na estreia da Liga Mundial 2014, o técnico Bernardinho deu sua opinião sobre o que faltou para a seleção brasileira conseguir o resultado positivo na tarde desta sexta-feira (23): "Nosso time está muito abaixo ainda, cometendo muitos erros de saque e, por outro lado, eles sacaram bem e colocaram o nosso time em dificuldade. Tivemos chances, no segundo set, de igualar o jogo, mas sabíamos que seria assim. Jogamos três sets iguais, menos o primeiro. Temos muita coisa para melhorar, vamos trabalhar e certamente faremos uma partida melhor amanhã (neste sábado)."

8:30 No jogo desta sexta-feira (23), os maiores pontuadores da Itália foram Jiri Kovar e Ivan Zaytsev, que foram responsáveis por 20 e 17 pontos, respectivamente. Pelo lado brasileiro, os maiores pontuadores foram Leandro Vissotto, com 16 acertos, seguido de Lucarelli e Lucão, que conseguiram 12 cada.

8:20 A dificuldade nos primeiros jogos da Liga Mundial já havia sido prevista por Bernardinho. Antes da estreia contra a Itália, o técnico ressaltava que a seleção ainda estava no início da preparação e também não contava com todas as suas peças. Mas o clássico motivava os jogadores. Nesta sexta-feira (23), em Jaraguá do Sul, a vitória não veio.

8:10 Brasil e Itália entraram em quadra nesta sexta-feira (23), na Arena Jaraguá, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, para suas estreias na Liga Mundial 2014. E a equipe visitante levou a melhor ao vencer por 3 sets a 1 (25/19, 27/25, 22/25 e 25/21), em 2h01. (Foto: Divulgação/CBV)

8:05 A equipe verde e amarela é a maior vencedora da história da competição, com nove títulos. Porém, do outro lado também esteve um grande vencedor, com oito conquistas.

8:00 Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Itália, no segundo jogo da primeira rodada da Liga Mundial de Vôlei, partida a ser disputada às 10h00, na Arena Jaraguá.