Em estreia na fase final da Liga Mundial, Brasil se impõe e vence Rússia

Nos últimos quatro jogos contra a Rússia, o Brasil acabou derrotado em todos, incluindo a final dos Jogos Olímpicos em 2012 e da última edição da Liga Mundial, porém, na estreia da seleção brasileira na fase final da Liga Mundial dessa temporada, os comandados de Bernardinho, enfim, quebraram o incomôdo jejum e, no ginásio Nelson Mandela, em Florença, Itália, ressaltaram o excelente momento vivido pelo time com uma excelente vitória por 3 sets a 1 (26-24, 22-25, 25-23 e 25-22) sobre os mesmos russos, mostrando que o momento turbulento é passado e, agora, o time segue forte em busca do título.

O cargo de maior destaque da partida ficou por conta do oposto Wallace, responsável por 23 pontos, enquanto isso, do lado russo, Pavlov assinalou 18 pontos e foi o maior pontuador da equipe.

Agora, os brasileiros já tem novo compromisso pela fase final da Liga Mundial, nesta sexta-feira (18), às 12h30, contra o Irã.

Com placares apertados, Brasil evita tie-break e começa com vitória

Tendo entrado bastante concentrada, logo no início do primeiro set, a seleção brasileira foi capaz de já abrir uma boa vantagem de três pontos, mantida muito em função de Wallace e Murilo, inspirados no ataque e no bloqueio, respectivamente. Apesar do bom início adversário, os russos contaram com Muserskiy fazendo estrago em sua passagem pelo saque, fazendo com que encostassem no placar e deixando o set bastante equilibrado, porém Lucarelli apareceu para soltar a mão e fechar a primeira parcial em 26 a 24.

O segundo set foi um verdadeiro teste emocional para os brasileiros. Apesar do bom início, a entrada de Spiridonov no time russo deu uma nova tônica a partida com o crescimento da Rússia na partida e as provocações do "Tintim", como Spiridonov é conhecido, se tornaram frequentes na rede, contudo, de pouco em pouco, com Bruninho distribuindo muito bem o jogo, o Brasil foi colocando os ânimos no lugar, se aproximaram do placar, mas não o bastante para evitar a vitória russa por 25 a 22.

Os atuais campeões olímpicos e da Liga Mundial começaram a se ver num momento delicado, quando, no terceiro set, o Brasil começou a se impor, jogar com segurança e não dar chance ao azar, enquanto os russos se perderam nas provocações e, até Spiridonov ser advertido com cartão amarelo, se mostravam apenas preocupados em desestabilizar o emocional dos brasileiros, que, com a cabeça no lugar, trataram de voltar a estarem em vantagem no jogo depois de fechar o set em 25 a 23.

Em vantagem no placar, o time de Bernardinho entrou ainda mais tranquilo no quarto set e, desde o começo, se mostravam interessados em não prolongar o jogo para o tie-brake, sendo assim, a Rússia não teve espaço para esboçar qualquer reação, restando apenas a assistirem a comemoração dos brasileiros que venceram a parcial por 25 a 22 e sacramentaram a vitória no jogo.