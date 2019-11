Grand Prix 2014: conheça as seleções na disputa e o regulamento do torneio

Nesta sexta (1) tem início a elite do Grand Prix de Vôlei 2014. Na última semana, seleções menores marcaram a estreia da competição que reúne as 28 seleções femininas melhor rankeadas segundo os critérios FIVB, porém as 12 melhores começam suas caminhas apenas agora. Além do Brasil, Estados Unidos, China, Itália e Rússia estão no torneio.

As brasileiras, mais uma vez, surgem como fortes candidatas a levar o título, seguidas de perto pelas russas. No último torneio de Montreux, a Rússia bateu a seleção brasileira por 3 sets a 2 e mostrou parte do que deve trazer para esse Grand Prix. Vice-campeã em 2013, a China é outra que tentará desbancar o Brasil; o time chega sob o comando da treinadora “Jenny” Lang Ping, que levou os Estados Unidos à prata olímpica em Pequim 2008. Outro time asiático que chega com força é o Japão.

Com três títulos consecutivos entre 2010 e 2012, os Estados Unidos também fazem parte do rol de favoritos para 2014. Mais uma vez as americanas serão comandadas pelo técnico Karch Kiraly, três vezes campeão olímpico enquanto jogador - duas na quadra, uma na areia. A italiana Valentina Diouf foi a grande pontuadora das finais de 2013 do Grand Prix, com 110 pontos, mas não é somente nela que a Itália deposita suas confianças: Marco Bonitta volta a treinar a seleção após oito anos afastado. No elenco, jogadoras já consagradas como Centoni, Ferretti e Ortolani.

Na luta pelo décimo título na competição, o Brasil conta a volta de Jaqueline, 30 anos, duas vezes campeã olímpica e três vezes campeã do Grand Prix. Após um ano longe da seleção por conta da gravidez, as boas temporadas no Sollys/Nestlé deram de volta a ponteira um lugar no grupo de José Roberto Guimarães. Somente quinta colocada no torneio de Montreux, a seleção brasileira tem uma grande chance de deixar uma boa imagem antes do seu grande foco no ano, o Mundial, que ocorre entre os meses de setembro e outubro.

Regulamento: a primeira fase da competição é separada em três divisões, de acordo com a colocação dos países no ranking mundial. Na primeira divisão, que se inicia nesta sexta, estão em jogo quatro vagas nas finais, que ocorrem entre 20 e 24 de agosto, em Tóquio. Segunda e terceira divisões começaram suas disputas no último final de semana; além do Japão, dono da casa, o campeão de uma disputa entre os quatro melhores da segunda divisão ganha uma vaga nas finais.

Nos grupos de A até I, as 12 melhores seleções do ranking compõem a chamada primeira divisão do Grand Prix. Brasil, Estados Unidos, Japão, Itália, China, Rússia, Sérvia, República Dominicana, Alemanha, Coreia do Sul, Turquia e Tailândia irão se enfrentar em três fases quadrangulares, onde os grupos serão diferentes entre si em três semanas de disputa. Os quatro melhores garantem vaga nas finais.

Quem vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 soma três pontos, enquanto quem vencer por 3 sets a 2 soma apenas dois pontos, com o perdedor ganhando ainda um ponto. A classificação será definida entre quem somar mais pontos nas três semanas de torneio, definindo então os confrontos da segunda fase. Em caso de empate nos pontos, os critérios de empate são, consecutivamente, número de vitórias, número de sets vencidos e, persistindo a igualdade, número de pontos marcados.

Saiba mais sobre cada uma das 12 seleções na disputa:

Alemanha: por duas vezes medalha de bronze, é uma seleção que chega com força após bater os Estados Unidos na final do último torneio de Montreux, em junho. Será a sétima aparição alemã consecutiva em um Grand Prix, torneio em que conseguiu seus melhores resultados em 2002 e 2009, quando ficou com o bronze. Treinada por Giovanni Guidetti desde 2006, a seleção alemã venceu a liga europeia de 2013, se sagrando campeã continental pela primeira vez; também no ano passado, perdeu o campeonato europeu na final, diante da Rússia. Nona colocada do ranking FIVB, tem sido uma das boas surpresas dos últimos torneios e pode, mais uma vez, comprovar sua ascensão.

Brasil: de olho na manutenção da hegemonia para chegar com força aos Jogos Olímpicos que sediará em 2016, as atuais campeãs começam mais um Grand Prix em busca do decacampeonato. Equipe que marcou presença nas últimas seis finais, medalhista de ouro em Pequim 2008, chega novamente com a pressão que já virou praxe sobre as jogadoras, e ainda assim, que não parece incomodar tanto quanto poderia.

Zé Roberto tentará seu sétimo ouro no Grand Prix

José Roberto Guimarães tentará conquistar o seu sétimo Grand Prix desde que assumiu o comando da seleção feminina, em 2003. A caçula do elenco é Gabi, do Unilever, que aos 20 anos de idade é esperança para as Olimpíadas. Experiente, a capitã Fabiana conta este ano com o apoio de Jaqueline, que retorna ao time após um ano afastada por conta da gravidez de Arthur, filho do também jogador Murilo Endres. Natália, com 145 partidas, é a jogadora do grupo com mais partidas disputadas pela seleção.

China: vice-campeãs no ano passado, as chinesas esperam conseguir retornar ao topo com as ordens da treinadora Lang Ping. Campeã olímpica como jogadora, tem apostado em jovens talentos desde que assumiu o time e parece ter feito a seleção despertar. Campeãs em 2003, a medalha de prata em 2013 foi o melhor resultado desde então, restando agora à comandante a tarefa de conseguir ir além, resgatando o bom voleibol apresentado pela seleção a qual fez parte na década de 80. Logo na primeira semana, um grande desafio, contra Itália, República Dominicana e o atual campeão Brasil.

Coreia do Sul: ausentes no ano passado, as coreanas ficaram apenas em 14º lugar na edição de 2012. Um dos melhores times asiáticos nas décadas de 60 e 70, não contam mais com o mesmo talento que lhes deu o bronze olímpico em 1976, por exemplo. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mostraram que ainda têm algo a mostrar, perdendo apenas para os Estados Unidos na semifinal, o que, ainda assim, é fato isolado de uma história recente sem muito brilho. Ex-jogador dos anos de vitória e com passagem também pelo comando da seleção masculina, Lee Sun-Ku é o responsável por treinar uma seleção que só pensa em não decepcionar mais uma vez.

Estados Unidos: cinco vezes campeãs do Grand Prix, as americanas foram desbancadas na edição passada, ficando apenas em sexto lugar. Dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 até a temporada retrasada os EUA engataram uma sequência impressionante de títulos, estando em todas as finais da competição. Técnico americano desde 2012, Karch Kiraly decepcionou na última edição, mas a derrota mostrou que o time poderia evoluir; em setembro passado, foi campeão da NORCECA e segundo lugar do Mundial, em novembro. A evolução credencia a seleção americana a figurar entre as favoritas para o Grand Prix deste ano.

A levantadora Alisha Glass, campeã nas edições de 2010, 2011 e 2012 e com passagem pelo time do Vôlei Futuro, de Araçatuba, segue sendo uma das mais importantes do time. Glass foi eleita a melhor jogadora de vôlei de quadra americana na última temporada. No grupo, além de jogadoras experientes, como Nicle Davis e Courtney Thompson, novas apostas, como Kelsey Robson e Tetori Dixon. Hildebrand, atleta do Campinas, será a camisa 9 das americanas na competição.

Itália: Marco Bonitta retorna a comando da equipe após oito anos afastado e pode, logo na primeira semana de torneio, jogar em casa. Historicamente a seleção italiana sempre chega como uma das fortes do Grand Prix, porém nos últimos anos enfrenta um declínio que precisa ser superado. Na última edição ficou em quinto lugar, precididas de um 10º lugar em 2012 e outra sétima colocação em 2011.

Buscando ressurgir, o time para essa edição tem uma mistura de duas gerações do vôlei italiano, de jogadoras experientes, as quais Bonitta deposita sua maior confiança, e jovens, que podem dar uma nova cara ao time. O destaque fica por conta da veterana Taismary Aguero, que foi campeã olímpica por Cuba em 1996 e 2000 e retorna após cinco anos afastada. Aguero se naturalizou italiana em 2006, sendo campeã europeia e mundial com a Itália em 2007. Caterina Bosetti, do Molico/Nestlé, também está entre as selecionáveis.

Japão: apesar de nunca ter ganho o Grand Prix, a seleção japonesa chegou quatro vezes às semifinais e não nega que olha para o futuro. Jogou as 22 edições do torneio e conta com bons resultados recentes, como em 2011, quando bateu Brasil e Estados Unidos para vencer a Copa do Mundo e ainda se sagrou campeã do torneio de Montreux. O técnico Masayoshi Manabe é o grande responsável pela boa fase e não nega que o grande objetivo do time é chegar forte nas Olímpiadas do Rio em 2016. Saori Kimura, que recentemente anunciou sua volta ao vôlei japonês após dois anos na Turquia, é o grande nome do time.

República Dominicana: seleção que disputou todas as edições do Grand Prix desde 2004, o máximo que conseguiu foram oitavos lugares em 2006 e 2010. Na última edição, um mero décimo lugar em uma sequência de quases em torneios internacionais que vão desde aos Jogos Olímpicos até Montreaux, onde as Rainhas do Caribe ficaram com o bronze no ano de 2013. O técnico Marcos Kwiek aposta forte na levantadora Niverka Marte, 23 anos, para o futuro de seleção; foi medalhista de prata no mundial sub-20 da FIVB em 2009 e integra os profissionais desde 2008.

Rússia: veteraníssima no Grand Prix, a equipe russa vai para sua 19ª edição do torneio. Entretanto, a tricampeã não conquista uma medalha de ouro desde 2002, completando 12 anos de jejum. Na última edição, desapontou a torcida com um singelo sétimo lugar; campeã olímpica em 1968, 1972, 1980 e 1988, a Rússia precisa mostrar que sua força vai além da tradição.

As apostas do time para o Grand Prix ficam por conta de Nataliya Obmochaeva e Maria Borodakova, campeã do Mundial de Clubes em maio deste ano com o Dinamo Kazan. Em janeiro de 2013, após a morte de Sergei Ovchinnikov, Yuri Marichev foi anunciado como técnico do escrete russo. Apesar do sétimo lugar na última edição, conseguiu a medalha de ouro no campeonato europeu meses depois, resgatando - pelo menos uma parte - da confiança da torcida.

Sérvia: com um voleibol que se desenvolveu muito na última década, as sérvias tem ascendido no esporte e passado a fazer parte do rol de favoritas. Essa nova página do vôlei local começou a ser escrita em 2006 quando, ainda sendo Sérvia e Montenegro, foi medalha de bronze do mundial da categoria. Desde então, uma prata no europeu, primeira aparição em uma Olimpíada no ano de 2008, três europeus de 2009 à 2011 e uma medalha de bronze no Grand Prix de 2011. Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, no entanto, uma grande decepção; uma epidemia de lesões fez com que a equipe terminasse sem vencer um jogo sequer.

Mihajlovic, do Rio de Janeiro, está entre as convocadas

Essa será a quarta participação da Sérvia no Grand Prix, e com a presença de conhecidas da torcida brasileira. Mihajlovic, atleta do Rio de Janeiro, e Sanja Malagurski, do Osasco, estão no grupo, que conta também com a experiência de Brakocevic e Krsmanovic. O técnico é Zoran Terzic, comandante da equipe desde 2003.

Tailândia: estreou na competição em 2002 e desde então marcou presença em todos os Grand Prix, exceto de 2007, quando foi sede dos Jogos Olímpicos Universitários. O melhor resultado veio em 2012, ao bater Cuba e China para conquistar o quarto lugar do torneio. Campeã asiática em 2009 e 2013, tenta conquistar mais uma medalha para seguir a tradição local de presentear a princesa Maha Chakri Sirindhorn, desta vez com uma lembrança do Grand Prix. O nome do técnico é Radchatagriengkai Kiattipong, que está no comando desde 2001. Nós, sinceramente, esperamos que você não tenha que ouvir muito esse nome.

Turquia: com um time jovem e composto somente por jogadores que atuam dentro do próprio país, os turcos esperam que seja mais um torneio para comprovar a evolução do esporte local. A média de idade do time é de apenas 24 anos, e o técnico Massimo Barbolini espera ter o mesmo sucesso de quando comandou a seleção italiana, quando se sagrou campeão mundial em 2007 e 2011. O melhor resultado das turcas no Grand Prix foi um bronze em 2012.

Grupos e datas do Grand Prix 2014:

Semana 1 - de 1 à 3 de agosto

Grupo A: Estados Unidos, Rússia, Turquia e Japão. Os jogos ocorrem no ginásio Baskent Volleyball Hall, em Ancara, Turquia, com capacidade para 7.600 espectadores.

Grupo B: Sérvia, Tailândia, Coreia do Sul e Alemanha. Os jogos ocorrem no complexo esportivo Hwaseong Sports, em Hwaseong, Coreia, com capacidade para 5.158 espectadores.

Grupo C: Brasil, China, Itália e República Dominicana. Os jogos ocorrem no ginásio Pala Serradimigni, em Sassari, Itália, com capacidade para 5.000 espectadores.

Semana 2 - de 8 à 10 de agosto

Grupo D: Brasil, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Sul. Os jogos ocorrem no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com capacidade para 11.000 espectadores.

Grupo E: Sérvia, Alemanha, Turquia e República Dominicana. Os jogos ocorrem no ginásio Baskent Volleyball Hall, em Ancara, Turquia, com capacidade para 7.600 espectadores.

Grupo F: Japão, Itália, China e Tailândia. Os jogos ocorrem no ginásio Hong Kong Coliseum, em Hong Kong, China, com capacidade para 12.500 espectadores.

Semana 3 - de 15 à 17 de agosto

Grupo G: Brasil, Estados Unidos, República Dominicana e Tailândia. Os jogos ocorrem no Indoor Stadium Huamark, em Bangkok, Tailândia, com capacidade para 7.000 espectadores.

Grupo H: Alemanha, Turquia, Rússia e Itália. Os jogos ocorrem no ginásio DS Yantarny, em Kaliningrado, Rússia, com capacidade para 7.000 espectadores.

Grupo I: China, Japão, Sérvia e Coreia do Sul. Os jogos ocorrem no Macau Forum, em Macau, China, com capacidade para 4.054 espectadores.

Confira o calendário completo do Grand Prix.