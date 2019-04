Jogo Brasil x Itália no Grand Prix de vôlei 2014

Partida válida pela primeira semana da fase classificatória do Grand Prix 2014, realizada no ginásio Pala Serradimigni, em Sassari, Itália.

25-15 Bosetti saca para fora. Brasil fecha o jogo, vencendo por 3 sets a 0

24-14 Pancada de Fiorin em cima de Camila Brait

24-13 Erro de Bosetti

23-13 Ponto de Jaque

22-13 Ponto de saque de Dani Lins

19-13 Bloqueio para fora de Natália

19-10 Thaísa põe no chão

18-10 Bloqueio de Thaísa

14-10 Bloqueio de Fabiana

13-10 Arrighetti ataca no meio do bloqueio brasileiro

13-9 Del Core manda a bola para fora, após rally

12-9 Mais um ponto de Fê

11-9 Ataque de Garay

9-9 Mais um ponto de Centoni para o empate

9-7 Centoni passa pelo bloqueio brasileiro

7-5 Bosetti no ataque

6-3 Bloqueio de Dani e Fabiana

4-3 Ponto de Fernanda Garay

3-3 Erro de saque de Sheilla

2-1 Deixadinha de Sheilla

Começa o terceiro set

25-16 Bloqueio da Itália para fora. Termina o segundo set

24-16 Itália se complica

23-15 Diagonal de Monique

22-15 Bom saque de Natália

20-15 Bloqueio brasileiro no ataque de Centoni

17-13 Defesa de Garay

14-12 Fê marca duas vezes

8-10 Erro de saque do Brasil

6-9 Pancada de Piccinini

5-4 Bola de Garay desvia no bloqueio e cai na quadra italiana

2-3 Thaísa no saque

Começa o segundo set

25-21 Thaísa fecha o primeiro set para o Brasil

24-20 Itália se atrapalha no ataque

23-20 Jaque, de bola cruzada

22-20 Thaísa, de toquinho, coloca para o outro lado

20-20 Ponto de Centoni

19-19 Centoni manda em cima da Dani, que não consegue pegar

18-17 Dani Lins no bloqueio

17-17 Fabiana no meio do bloqueio

15-16 Jaque erra o saque

15-15 Bloqueio de Thaísa

12-15 Arrighetti em cima de Dani Lins

12-14 Thaísa coloca no chão

11-14 Jaque fica no bloqueio italiano

11-13 Erro de Sheilla

11-12 Saque para fora das italianas

7-9 Arrighetti coloca Itália na frente

5-6 Largada na antena de Jaque. Ponto da Itália.

5-5 Del Core manda no fundo da quadra

4-4 Ataque de Centoni

3-3 Fê passa pelo bloqueio italiano

2-2 Sheilla, no corredor

1-1 Garay, no ataque, empata para o Brasil

0-1 Primeiro ponto é de Piccinini

15:00 Começa o primeiro set!

14:55 Hino Nacional italiano sendo tocado no ginásio.

14:20 LUTO NO VÔLEI! Morreu na madrugada deste sábado, o ex-jogador e treinador de vôlei, Sami Mehlinsky. Ele - que foi responsável pela introdução do fundamento manchete na seleção brasileira - faleceu aos 88 anos, devido a uma infecção generalizada. O treinador da equipe feminina de vôlei, José Roberto, lamentou a perda: “É com muita tristeza que recebemos a notícia pela pessoa que ele significou para todos nós que militamos no voleibol. O que fica, para mim, é o que ele deixou como legado. O Sami viveu intensamente cada momento, treino e jogo. A dedicação e a entrega dele ao voleibol foram enormes. A alegria dele era contagiante. A maneira como ele se relacionava com todos e as brincadeiras ficarão guardados em cada um que conviveu com ele. Ele foi e sempre será um exemplo de trabalho, dedicação e relacionamento”.

13:45 Na segunda semana da fase classificatória do Grand Prix de vôlei, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul na sexta-feira (8), às 14h35; a Rússia no sábado (9), às 9h50 e os Estados Unidos, no domingo (10), novamente às 9h50.

13:43 A seleção brasileira feminina de vôlei terá casa cheia nos jogos em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, pela segunda semana do Grand Prix. Os confrontos contra Coreia do Sul, Estados Unidos e Rússia estarão lotados. Os ingressos já estão esgotados para as partidas contra as americanas e as russas.

13:40 À exceção de Piccinini e Lucia Bosetti, dúvidas para o duelo, Bonitta deve escalar o mesmo time que venceu na estreia, que terá Nadia Centoni e Antonella Del Core. A seleção italiana deve ser: Folie, Centoni, Ferretti, Arrighetti, Del Core, Piccinini e De Gennaro (Foto: Divulgação/FIVB).

13:35 A equipe brasileira não tem problemas com lesões e José Roberto deve repetir a escalação que venceu a China na estreia: Dani Lins, Sheilla, Jaqueline, Fê Garay, Thaísa e Fabiana e Camila Brait (Foto: Divulgação/FIVB).

13:30 A capitã da seleção italiana, Francesca Piccinini, disse que espera que as coisas melhorem e exaltou a vitória, apesar do sufoco, contra as dominicanas: "Eu espero que essa maré de azar acabe. Tivemos hoje (sexta-feira) um jogo que exigiu muito do nosso emocional, com um começo tenso, diante de um time que é muito forte na rede, no bloqueio e na defesa, mas no final conseguimos o resultado positivo".

13:25 A oposto Piccinini deixou a partida contra a Rep. Dominicana no segundo set, logo após uma boa sequência de saques decisivos para o triunfo da sua equipe. Ela sentiu dores após a partida desta sexta-feira, mas deve ser escalada para o confronto desse sábado.

13:20 No confronto deste sábado (2), as brasileiras vão rumo a um passo importante no seu decacampeonato, enquanto as italianas, querem o incentivo de passar pelas campeãs e ganhar força para o restante da competição.

13:17 Neste domingo (3), o Brasil faz seu último jogo da primeira semana desta fase, contra a República Dominicana, às 12h30. Já a Itália terá como último confronto as chinesas, às 15h (horário de Brasília). Os jogos serão realizados no ginásio Pala Serradimigni, em Sassari, Itália.

13:15 Para o técnico da Itália, Marco Bonitta, a partida contra a seleção feminina do Brasil será mais difícil do que foi o jogo contra a Rep. Dominicana. Ele ainda comemou a vitória desta sexta-feira: "Tivemos problemas no segundo set contra a República Dominicana, mas logo que consertamos conseguimos retomar a vantagem. Contra o Brasil temos uma partida mais difícil. São campeãs olímpicas, é claro, mas temos que nos encontrar e saber qual é a nossa distância para o nível delas (as jogadoras brasileiras)".

13:10 O treinador José Roberto Guimarães fez uma análise do primeiro jogo das brasileiras e disse que já estava pensando no jogo contra as italianas: "Como estreia foi bom, mas ainda cometemos alguns erros que precisam de ajustes. No geral, fomos bem nos fundamentos e conseguimos quebrar o passe delas. Nossos contra-ataques foram eficientes com poucos erros e isso também foi positivo. Agora, já temos que pensar na Itália".

13:05 A central capitã brasileira também comentou sobre a partida deste sábado contra a Itália: "A Itália será uma outra partida difícil. Elas têm um estilo de jogo, diferente da China com mais bolas altas e atacantes fortes".

13:00 A central Fabiana mostrou ter gostado da atuação do Brasil e parabenizou a postura do grupo: "Sabíamos que seria um jogo complicado. Hoje, sacamos bem e elas não usaram tanto as centrais. Tirando a ansiedade da estreia, conseguimos manter a concentração em boa parte do jogo".

12:50 Visivelmente emocionada ao final do confronto com a China, a ponteira Jaqueline fez questão de agradecer a toda comissão técnica e as jogadoras pelo apoio no seu retorno ao voleibol após o nascimento do filho Arthur: "O mais importante foi ter ajudado a equipe. O Zé Roberto e as jogadoras me deixaram muito confiante. A vontade de voltar a fazer parte da seleção brasileira era muito grande. Estou feliz pelo resultado de hoje e devo isso a esse grupo. Foi difícil estrear contra a China, mas nosso time mostrou personalidade. Estamos evoluindo e isso é o mais importante".

12:45 FIQUE DE OLHO: Com 16 pontos, a italiana Nadia Centoni foi a melhor pontuadora do jogo contra as dominicanas. Logo atrás ficou Antonella del Core, que marcou 13 pontos no jogo contra a Rep. Dominicana (Foto: Divulgação/FIVB).

12:40 FIQUE DE OLHO: A ponteira Fernanda Garay foi a maior pontuadora entre as brasileiras frente a seleção chinesa, com 19 acertos. A centrais Fabiana e Thaísa também pontuaram bem, com 18 e 16 pontos, respectivamente (Foto: Divulgação/FIVB).

12:35 Nesta sexta-feira (1) as duas equipes estreiaram no Grand Prix com vitória. A Itália bateu a Rep. Dominicana por 3 sets a 0 e o Brasil ganhou as chinesas por 3 sets a 1. As quatro seleções compõem o Grupo C dessa primeira semana da fase classificatória.

12:30 Boa tarde amigo internauta que navega pela VAVEL Brasil. Começamos aqui a transmissão de Brasil x Itália, pela primeira semana da fase classificatória do Grand Prix de Vôlei 2014, partida que ocorre no ginásio Pala Serradimigni, em Sassari (ITA).