Com Ibirapuera lotado, Brasil vence Estados Unidos e mantém grande campanha no Grand Prix

Com a torcida em peso no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a Seleção Feminina bateu neste domingo (10) os Estados Unidos por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/22 e 29/27). Sem nenhum set perdido, o Brasil não poderia encerrar a fase em São Paulo do Grand Prix de forma melhor: na liderança isolada e com o revés dos amistosos em julho, nos EUA. Foram quatro jogos perdidos para as norte-americanas.

A seleção amarelinha vem de seguidas vitórias sobre fortes adversários: no sábado (9) enfrentou a Rússia e marcou incríveis 3 sets contra nenhum das russas.

Agora, a Seleção Brasileira terá mais chances de equilibrar essa disputa com as irmãs de continente: na próxima sexta-feira (15), na etapa tailandesa do Grand Prix, em Bangkok, brasileras e americanas irão se enfrentar novamente. No sábado (16) as meninas disputarão com as dominicanas e no domingo será o dia de encontrar com as donas da casa.

Brasil joga bem e não dá chance aos EUA

Os EUA começaram o primeiro set na frente, mas o Brasil conseguiu se impor. As americanas erraram muito e 5 pontos dos 8 do Brasil eram de equivocos das visistantes. A seleção pouco errou e Dani Lins passou a distribuir melhor as bolas. Com destaque de Jaque e da líbero Camila Brait, o Brasil fechou o set em 28 minutos: 25/20.

Os sets seguintes foram mais equilibrados. Com 25/22, as comandadas de Zé Roberto Guimarães fecharam o segundo set. O terceiro e último set foi mais demorado e exigiu paciência e frieza das meninas: 29/27.

Dani Lins distribuiu bem as bolas durante toda a partida e a maior pontuadora foi Thaisa, com 12 pontos, seguida de Fabiana e Sheilla, que colocaram 10 bolas no chão. Fernanda Garay e Jaqueline marcaram 8. Dani marcou 5 pontos.