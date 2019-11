Final do Mundial de vôlei 2014: Brasil x Polônia (1-3)

17:45 Em instantes você acompanha o pós-jogo e a repercussão dessa final em nosso site. Fique com a VAVEL Brasil para a cobertura do melhor do vôlei brasileiro. Até a próxima!

17:40 Após 2 horas e 13 minutos de jogo, o título fica de forma merecida com a seleção polonesa. Já a seleção brasileira fica com um também merecido vice, apesar de não ter sido páreo para a anfitriã nessa decisão.

Fim de jogo: Brasil 1-3 Polônia, que conquista um título mundial após 40 anos.

22-25. Ponto da Polônia, que é campeã do mundo de vôlei!

22-24. Lucarelli põe no chão, mas Polônia ainda tem o match-point.

21-24. Erro de ataque de Éder e o time polonês tem o ponto do título.

21-23. Bloqueio da Polônia funciona.

21-22. Invasão de Lucarelli.

21-21. Winiarski deixa tudo igual novamente.

21-20. Wallace erra o ataque na diagonal.

21-19. Saque bisonho de Mika. Brasil agradece.

20-19. Erro de Mario Jr e ponto Nowakowski.

20-18. Lipe saca fora.

20-17. Lucarelli chuta forte e a defesa polonesa não segura.

19-17. Mais um ponto de Lucão no bloqueio!

18-17. Ponto de Lucão.

17-17. Mika solta o braço e manda a bola no fundo da quadra brasileira.

17-16. Bloqueio importante de Lucão.

16-16. Bola de segunda de Bruninho.

15-16. Saque fora de Éder.

15-15. Toque na rede e ponto brasileiro.

14-15. Winiarski saca para fora.

13-15. Mika, sempre ele, pontua a favor da Polônia. A torcida vai a loucura.

13-14. Lucarelli saca fora.

13-13. Grande ponto de Wallace, mesmo após recepção ruim.

12-13. Wlazly explora o bloqueio.

12-12. Após bom saque de Wallace, Brasil empata o jogo e volta à disputa.

11-12. Bola boa de Wallace na saída de rede.

10-12. Saque ruim de Lucão.

10-11. Bola fora da Polônia.

9-11. Mais um ponto de Mika.

9-10. Erro da defesa brasileira.

9-9. Ponto de Murilo na diagonal curta.

8-9. Mika explora o bloqueio brasileiro.

8-8. Passe bom de Bruno e ponto de Lucarelli.

7-8. Lucão ataca para fora.

7-7. Mika solta o braço na diagonal.

7-6. Mika chuta para fora e Brasil passa na frente no marcador.

6-6. Winiarski saca na rede.

5-6. Kubiak marca.

5-5. Bola boa de Lucarelli.

4-5. Saque fora de Wallace.

4-4. Erro de Nowakowski.

3-4. Nowakowski recebe no meio e marca.

3-3. Lucarelli na paralela.

2-3. Virada polonesa.

2-2. Saque fora de Murilo.

2-1. Mais um ponto brasileiro.

1-1. Lucarelli marca de trás da linha de três.

0-1. Polônia sai na frente mais uma vez.

Começa o quarto set!

23-25. Lucarelli ataca para fora a Polônia fecha o set. Donos da casa ficam a um set do título.

23-24. Mika marca na entrada de rede.

23-23. Bola fora e empate brasileiro!

22-23. Marca Lucarelli.

21-23. Pelo meio, ataque polonês novamente entra.

21-22. Lucão põe no chão.

20-22. Ataque forte na saída de rede.

20-21. Mais uma recuperação brasileira.

19-21. Winiarski explora o bloqueio de Vissotto.

19-20. Lipe erra o saque.

19-19. Bloqueio solo de Lucão.

18-19. Bola curta para Sidão marcar.

17-19. Bola sobra para Nowakowski na rede, que crava de xeque.

17-18. Sidão marca e é ponto brasileiro.

16-18. Ataque fica no bloqueio polonês, que agora abre dois pontos de vantagem.

16-17. Brasil bloqueia bem, mas a bola vai para fora.

16-16. Lucarelli explora o bloqueio.

15-16. Ataque no fundo da quadra brasileira.

15-15. Winiarski erra o saque.

14-15. Lucarelli não consegue a defesa.

14-14. Bom lance do Brasil, que outra vez empata.

13-14. Mika explora o bloqueio.

13-13. Saque de Nowakowski fica na rede.

12-13. Winiarski acerta a diagonal e reconstrói a vantagem polonesa.

12-12. Wallace, mais uma vez, iguala o marcador.

11-12. Nowakowski recebe no meio e só explora o bloqueio de Murilo.

11-11. Wallace empata.

10-11. Lucarelli manda em cima do bloqueio e a bola sai.

9-11. Bruno sobe para bloquear mas toca na rede.

9-10. Mika pontua novamente.

9-9. Saque fora de Klos.

8-9. Mika ataca na diagonal e marca mais um para a Polônia.

8-8. Saque de Winiarski vai direto para fora.

7-8. Juiz dá toque na antena do bloqueio brasileiro.

7-7. Wallace, na entrada de rede, ataca na paralela e pontua.

6-7. Bruninho saca mas fica na rede.

6-6. Lucão tenta duas vezes e na segunda põe no chão.

5-6. Wallace fica no bloqueio.

5-5. Lucão deu gancho de costas e mandou no fundo da quadra adversária. Grande ponto para empatar o set.

4-5. Ponto inteligente de Bruninho de segunda.

3-5. Winiarski marca de xeque.

3-4. Lucarelli fica na rede.

3-3. Wallace crava na saída de rede.

2-3. Bola boa de Wallace.

1-3. Bloqueio do Brasil funciona, mas juiz marca toque na rede.

1-2. Lucarelli explora o bloqueio.

0-2. Lucarelli tenta mas é bloqueado.

0-1. Polônia marca o primeiro ponto.

Começa o terceiro set!

22-25. Mika solta no fundo e a Polônia vence o set para empatar o jogo.

22-24. Saque fora de Sidão.

22-23. Murilo chuta forte, a bola explode no bloqueio e sai.

21-23. Largadinha polonesa entra.

21-22. Wallace marca mais um.

20-22. Lucarelli tenta tocar por cima do bloqueio, mas erra o lance.

20-21. Mika explora o bloqueio mais uma vez.

20-20. Sidão no meio de rede crava com perfeição.

19-20. Polônia pontua novamente com Mika.

19-19. Wallace sobe no terceiro andar e toca na paralela.

18-19. Mika chuta, a bola bate no bloqueio brasileiro e sai.

18-18. Diagonal curta perfeita de Wallace.

17-18. Agora foi a vez do ataque polonês explorar o bloqueio.

17-17. Wallace explora o bloqueio e a seleção brasileira chega ao empate!

16-17. Bloqueio de Lucão.

15-17. Bruninho saca bem e Brasil encosta.

14-17. Wallace crava.

13-17. Mais uma recuperação brasileira.

12-17. Murilo explora o bloqueio e novamente diminui.

11-17. Vissotto fica no bloqueio.

11-16. Ponto polonês e vamos ao segundo tempo técnico.

11-15. Boa bola de Murilo e a desvantagem de quatro se mantém.

10-15. Polônia faz mais um.

10-14. Lucão no meio de rede.

9-14. Bernardinho chama o fisioteurapeta da seleção para conversar e reclama do time.

9-13. Polônia pede desafio e leva o ponto.

10-12. Bola fora e ponto brasileiro.

9-12. Lucarelli solta o braço e explora o bloqueio.

8-12. Polônia domina.

7-11. Novo rali de tirar o fôlego, Lucarelli não consegue pontuar, e Mika define o lance.

7-10. Brasil vacila e Polônia abre vantagem novamente. Bernardinho nervoso pede tempo.

7-9. Ataque no fundo de quadra, sem chances para Murilo.

7-8. Ponto da Polônia e primeiro tempo técnico.

7-7. Lucarelli explora o bloqueio e o Brasil empata pela primeira vez no set.

6-7. Lucão de xeque. Boa resposta brasileira.

5-7. Amplia o time polonês.

5-6. Bloqueio do Brasil.

4-6. Saque fora do time polonês.

3-6. Bola boa da Polônia. Klos.

3-5. Grande rali e ponto fantástico de Murilo na entrada de rede.

2-5. Bruninho tenta explorar o bloqueio, mas manda direto para fora.

2-4. Saque para fora, ponto brasileiro.

1-4. Bloqueio polonês.

1-3. Bola boa de Mika para colocar no chão.

1-2. Brasil diminui.

0-2. No bloqueio a dona da casa amplia.

0-1. Nowakowski abre o placar para a Polônia.

15:54 Começa o segundo set!

25-18. Fechou! Brasil vence o primeiro set por 25 a 18 e larga na frente da decisão. Faltam só mais dois sets para o tetra!

24-18. Sidão saca fora.

24-17. Bola fora e o Brasil tem o set-point.

23-17. Ataque veloz polonês para reduzir a desvantagem.

23-16. Polônia erra e manda fora. Ainda assim, time pede desafio.

22-16. Vissotto pontua.

21-16. Bom ataque polonês, que Konarski põe no chão.

21-15. Ótima virada para Lucarelli, que não desperdiça.

20-15. Bola para fora.

20-14. Wallace marca na saída de rede.

19-14. Saque polonês bate na rede e engana defesa brasileira.

19-13. Lipe saca forte demais e é ponto para a Polônia.

19-12. Mario Jr. recebe bem e Lucarelli pontua.

18-12. Polônia diminui em bom ataque na entrada de rede e na diagonal.

18-11. Wallace faz mais um.

17-11. Erro de ataque da Polônia.

16-11. Lucão sobe mais alto e o Brasil faz mais um de bloqueio para abrir cinco de vantagem.

15-11. Ponto de bloqueio, ponto brasileiro.

14-11. Sidão saca para fora.

14-10. Murilo põe no chão.

13-10. Ace polonês. Bernardinho pede tempo.

13-9. Ponto do Brasil.

10-7. Lucão erra o saque e é ponto da Polônia.

10-6. Lucarelli marca mais uma vez.

9-6. Primeiro rali sensacional do jogo e ponto polonês.

9-5. Wlazly diminui.

9-4. Brasil marca mais um.

8-4. Mais uma vez a seleção brasileira explora o bloqueio e chega na primeira parada técnica em vantagem.

7-4. Lucarelli explora o bloqueio e pontua.

6-4. Lucão faz o sexto.

5-4. Wlazly, maior pontuador do Mundial, marca.

5-3. Ponto de bloqueio. Brasil abre dois de vantagem.

4-3. Lucão coloca no chão.

3-3. Drzyga recupera saque ruim e Klos marca.

3-2. Erro de saque polonês.

1-1. Nowakowski empata.

1-0. Sidão faz o primeiro.

15:26 Começa o jogo!

15:25 A Polônia terá Nowakowski, Wniarski, Klos, Wlazly, Drzyga, Mika e Zatorski.

15:25 Brasil escalado com: Bruninho, Murilo, Wallace, Lucarelli, Sidão, Lucão e Mario Jr.

15:23 Foram executados os hinos nacionais de Brasil e Polônia. A bola vai subir para a final do mundial de vôlei. Quem você acha que leva essa?

15:15 A Spodek Arena comporta 11 mil pessoas, mas 40 mil espectadores estão reunidos neste momento no centro da cidade para acompanhar a grande decisão.

14:30 Às 15h25 a bola sobe para o jogo entre Brasil e Polônia. Fique com a gente e acompanhe a grande decisão do Mundial de vôlei.

14:28 A seleção verde e amarela busca o quarto título consecutivo depois de ser campeão em 2002, 2006 e 2010, enquanto o time da casa tentará o bicampeonato, após sair vencedor em 1974.

14:26 “Sabemos que o ginásio vai estar uma loucura. A Polônia é um grande time, joga em casa, tem essa força, mas também tem essa grande expectativa sobre eles. Com certeza, vai ser uma batalha até o último ponto. Já enfrentamos a equipe deles e temos muita coisa para tirar daquele jogo, como as nossas falhas, nossas limitações e a falta de continuidade em alguns momentos. Tivemos altos e baixos naquele dia. Oscilamos muito. E, obviamente, a ausência do Murilo gerou um certo desequilíbrio a estrutura que foi montada durante a temporada”, disse Bernardinho.

14:24 Agora um jogo separa o Brasil do tetracampeonato do Mundial, e os detalhes do confronto você confere em nosso pré-jogo: Em busca do tetra, Brasil enfrenta anfitriã Polônia na decisão do Mundial de vôlei

14:22 Na tarde deste sábado (20), o Brasil enfrentou a sensação França em um jogo de tirar o fôlego. Em partida aberta e marcada pela indefinição: vitória brasileira no primeiro set, francesa no segundo, com triunfo do Brasil novamente no terceiro e da França no quarto set, levando a decisão para o tie-break. No fim, o Brasil conquistou a vaga na final vencendo por 3 sets a 2 com parciais de 25/18, 23/25, 25/23, 22/25 e 15/12.

14:20 No entanto, não demorou muito para que o Brasil se recuperasse do baque e voltasse a vencer. Também pela terceira fase, a seleção brasileira venceu a Rússia, adversária também na segunda fase, no dia seguinte. Domínio total do time verde e amarelo e vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/21.

14:18 Logo na primeira partida da terceira fase, muita dificuldade da seleção brasileira e um susto. Contra a mesma Polônia, hoje finalista do Mundial e adversária do Brasil, e sem Murilo Endres, o time conheceu sua primeira e por enquanto única derrota no Mundial. Vitória polonesa por 3 sets a 2 com parciais de 22/25, 25/22, 25/14, 18/25 e 15/17.

14:16 Na segunda fase, duelos contra búlgaros, chinenses, canadenses e russos. Mais uma vez, o Brasil passou sem dificuldades: vitórias por 3 sets 0 sobre Bulgária, China e Canadá e, na última rodada, por 3 sets 1 sobre a Rússia.

14:14 Nos dois jogos finais da primeira fase, a facilidade não foi a mesma, mas ainda assim o Brasil tirou de letra os desafios. No grande sufoco da primeira etapa, a Coreia do Sul deu trabalho, mas a seleção venceu no tie-break, por 3 sets a 2. Fechando a fase, vitória contra Cuba por 3 sets a 1 no dia 7 de setembro.

14:12 Para a seleção brasileira, o torneio começou no dia 1 de setembro. Nos três primeiros jogos, domínio absoluto e 100% de aproveitamento em quadra, vencendo sem perder nenhum set. A primeira vitória foi diante da Alemanha, na estreia; dois dias depois, triunfo sobre a Tunísia, e na sequência mais um resultado positivo, contra a Finlândia - todos por 3 sets a 0.

14:10 Boa tarde amigo internauta. Começa aqui a transmissão da grande final do Mundial masculino de vôlei 2014, realizado na Polônia. Em busca do tetra, o Brasil enfrenta a anfitriã neste domingo. A bola sobe às 15h25 e você acompanha com a VAVEL Brasil a transmissão lance a lance.