No golden set, Sesi vence Campinas e garante vaga na final do Paulista de vôlei

No jogo de ida, na última semana, o Sesi saiu na frente por uma vaga na decisão ao bater o Campinas por 3 sets 1. Nesta quinta-feira (16), em Campinas, o golden set definiu o primeiro finalista do Campeonato Paulista de vôlei; mesmo revertendo a desvantagem e vencendo por 3 sets a 0, o Campinas não foi páreo para o time da capital, que venceu no set adicional e garantiu sua vaga na decisão.

O primeiro set, repleto de erros de saque e com o bloqueio do Campinas funcionando melhor, ficou com o time da casa. Com direito a discussão na rede a dois pontos do fim e advertências para Alan (Campinas) e o técnico Marcos Pacheco (Sesi), o Campinas fechou o primeiro set em 25 a 22 após pouco mais de meia hora de jogo, graças a bom ataque de Wallace na saída de rede.

Mais do mesmo no segundo set, e grande vantagem da equipe campineira sobre o Sesi. No final do set, o Sesi esboçou uma reação, explorando o espaço no meio de rede e encostando no placar. Apesar da melhora, foi justamente com a sua melhor arma que o Campinas fechou mais um set: no bloqueio de Tavares a equipe fez 25 a 21.

Após sequência de ralis emocionantes e viradas de placar, o terceiro set terminou com vitória do Campinas por 26 a 24. O ponto final veio em erro de saque de Lucarelli, dando a vitória ao Campinas por 3 sets a 0 e forçando o inusitado golden set: set até 25 pontos de desempate, uma vez que cada equipe havia levado um dos dois confrontos da semifinal.

No set adicional, o Sesi se recuperou, mostrou o bom voleibol jogado no decorrer do torneio, e mudou o cenário no Taquaral: vitória por 25 a 20 e vaga na final garantida, com boas aparições de Lucão e Lucarelli no momento mais decisivo da noite. O time espera agora o confronto entre Taubaté e São José, que ocorre nesta sexta (17), às 18h, e irá definir quem será seu adversário na grande decisão do torneio.