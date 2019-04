No primeiro dia do desafio 'Melhores do Mundo', Brasil abre boa vantagem diante Estados Unidos

Começou nesta quinta-feira (26), o desafio 'Melhores do Mundo' de Vôlei de Praia, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O desafio reúne as melhores duplas de cada país (4 masculinas e 4 femininas), fazendo base com os eventos-testes para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Na fase classificatória, cada partida vale 1 ponto. As disputas pela medalha de bronze valem 3 pontos e as finais, 5 pontos. As fases finais do torneio serão disputadas neste fim de semana (28 e 29).

No primeiro dia de evento, o Brasil largou na frente e abriu grande vantagem diante dos Estados Unidos. No placar geral, superioridade canarinha por 11 a 5, ainda restante um dia de fase eliminatório, que será disputada nesta sexta (27), à partir de 12h.

Brasil abre larga vantagem na etapa inicial

Reunindo grandes duplas de Vôlei de Praia, o desafio Melhores do Mundo entre Brasil e Estados Unidos começou de maneira atípica. Enquanto era esperado um equilíbrio entre as duas nações, os atletas brasileiros abriram cinco vitórias seguidas logo nas primeiras atuações. No placar, Maria Clara e Carol derrotaram as americanas Fopma e Ross por 21 a 19, na abertura. Em seguidas, dois confrontos decididos nas últimas bolas: Ágatha e Bárbara Seixa venceram Fendrick e Sweat por 21 a 19, mesmo placar do triunfo de Bruno Schmidt e Thiago contra Lucena e Brummer. Fechando o 5 a 0 inicial, Vítor e Álvaro derrotaram Hyden e Bourne por 21 a 16 e Juliana e Maria Elisa encerraram contra Kessy e Day, triunfando por 21 a 14.

O primeiro triunfo americano veio apenas no sexto jogo, onde Fopma e Ross, já em sua segunda partida, venceram Ágatha e Bárbara Seixas por 21 a 18, mas o Brasil logo se recuperou com Pedro e Evandro, vencedores diante de Theo Brunner por 21 a 13. A segunda vitória americano veio com Bourne e Hyden que derrotaram os brasileiros Bruno Schimdt e Thiago por 21 a 16. Porém, o primeiro grande momento desta metade evento ficou por conta da estreia de Larissa e Talita, atuais campeãs do Circuito Mundial, que não tiveram trabalho para vencer Kessy e Day por 21 a 17.

Seguindo o bom momento brasileiro, nem mesmo a presença da tri-campeã olímpica Kerri Walsh - que fazia dupla com April Ross - foi suficiente para evitar a derrota por 21 a 19 para as brasileiras Maria Clara e Carol. Na sequencia vieram dois jogos com placares elásticos, uma vitória para cada país. Na primeira partida a dupla Phil Dalhausser e Rosenthal não encontrou resistência nos jovens Vitor e Álvaro e venceram por 10 pontos, 21 a 11, com show de Phil. A revanche brasileira veio na partida seguinte pelo feminino entre Larissa e Talita e Fenderick e Sweat por 21 a 7 em pouco mais de 15 minutos.

Por fim, Juliana e Maria Elisa foram derrotadas por 21 a 13 para Walsh e Ross. Em contra-partida, Pedro e Evandro venceram os americanos Gibb e Patterson por 21 a 14, devolvendo o placar anterior. Encerrando a noite, Ricardo e Emanuel triunfaram diante de Dalhausser e Rosenthal por 21 a 17, fechando o placar favorável ao Brasil em 11 a 5.