Fora de casa, Sesi (SP) derrota Rexona/Ades (RJ) pela Superliga Feminina de Vôlei

No último confronto da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei, as duas melhores equipes da competição mediram forças no Tijuca Tênis Clube. Apesar do favoritismo, nem mesmo o apoio de sua torcida foi o suficiente para a Rexona/Ades (RJ) que, por mais que tenha mostrado bravura durante a partida, terminou derrotada pelo Sesi (SP) por três sets a dois (24/26, 27/29, 25/20, 25/20 e 9/15).

Mesmo com a derrota, a equipe dirigida pelo técnico Bernardinho fecha o segundo turno na liderança da competição, classificando-se aos playoffs com larga vantagem diante de seus rivais. Por outro lado, as vencedoras da noite também carimbaram o passaporte para a próxima fase. Juntam-se a elas: Molico/Nestlé (SP), Camponesa/Minas (MG), Dentil Praia Clube (MG), Pinheiros (SP), Brasília Vôlei (DF) e São Caetano (SP).

A partida

Logo no primeiro ponto da partida, o rally executado pelas duas equipes ditaria o tom do que estava por vir. A superação mostrada no primeiro set foi digno de quem está entrando com o favorito ao título da Superliga Feminina de Volei. Mas não apenas de pontos espetacular foi construído o placar. Errando muito no começo, para desespero de Bernardinho, o Rexona/Ades chegou a ficar a três pontos atrás no placar, mas após duas pedidas de tempo do treinador, conseguiu retornar ao jogo, passando a frente e devolvendo o revés então superado. Destaque para Juciely, autora de seis pontos. Lideradas por Suelle, o Sesi não se deu por vencido e, próximo ao fim, reagiu de maneira espetacular. As paulistas evitaram três set points, retomaram a dianteira do placar e, após belo bloqueio de Fabiana, saíram na frente vencendo por 26 a 24.

Desde o início do segundo set foi o Rexona/Ades que ditou o ritmo. Superior durante toda a metade da segunda etapa, a equipe carioca chegou a abrir cinco pontos e parecia se encaminhar para uma vitória tranquilo. Mas, novamente, erros individuais e falhas coletivas foram destruindo a vantagem pouco a pouco. Bernardinho, revoltado na beira da quadra, esbrevejava com a arbitragem por dois pontos favoráveis ao Sesi, onde o treinador não concordou com a marcação. As paulistas cresceram e forçaram o tie-break mais uma vez. Natália e Fabi se agigantaram. A primeira marcando pontos espetacular, enquanto a segunda salvava as cariocas como podia. Porém, o bloqueio da equipe paulista mostrou-se eficiente mais uma vez e Bárbara foi a responsável por fechar o longo segundo set por 29 a 27. O Sesi abria 2 a 0 no placar geral.

O terceiro set parecia um cópia do segundo: Rexona/Ades abrindo larga vantagem e o Sesi tentando, aos trancos e barrancos, reverter o placar. Porém, os erros da equipe de Bernardinho não se repetiram na terceira etapa, a mais tranquila do jogo até aqui. O confronto corria e os setes pontos seguiam no marcador, com direito a show de Gabi que assumiu a liderança geral entre as pontuadores cariocas. Sem sustos, o terceiro set se encerrou com menos de trinta minutos e placar de 25 a 20.

Mas a facilidade do Rexona/Ades não se repetiu no quarto set. Se antes as vantagens eram consolidadas logo de início, nesta etapa a disputa foi ponto a ponto. Com destaque para Mayahra, autora de seis pontos, a equipe de Bernardinho batia de frente contra o forte bloqueio organizado por Fabiana, do Sesi. As paulistas chegaram a passar na frente do placar por um momento, mas logo começaram a tropeçar em suas próprias pernas. Se aproximando do fim, as cariocas converteram dois aces e abriram a vantagem necessária. Então, foi preciso apenas administrar para empatar a disputa, vencer por 25 a 20 e provocar o quinto e decisivo set.

Mas o que era pra ser o mais disputado, foi o mais improvável de todos os sets. Com facilidade, diante de um Rexona/Ades atônito, o Sesi chegou a abrir sete pontos de distância no placar, fazendo levantar sua torcida presente no Tijuca Tênis Clube. Bernardinho gastou seus tempos técnicos, mas não pode mudar o destino do confronto. Sua equipe ainda reagiria no fim, fazendo os cariocas entoarem gritos de 'Eu acredito', mas nada que impedisse a derrota por 9 a 15 no quinto set.

Maiores pontuadoras

- Rexona/Ades (RJ)

#12 Natália: 17 pontos.

#01 Gabi: 15 pontos.

#06 Juciley: 13 pontos.

- Sesi (SP)

#04 Suelle: 18 pontos.

#01 Fabiana: 16 pontos.

#13 Bárbara: 13 pontos.