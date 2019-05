Minas bate Praia Clube pela Superliga feminina de Vôlei

Em partida válida pelo primeiro confronto do quadrangular da Superliga Feminina de vôlei, o Minas foi até Uberlândia enfrentar o Praia Clube na tarde deste sábado (21). Em jogo disputado, quem se destacou e levou a melhor foi o time de Belo Horizonte. A vitóriafoi garantida por três sets a dois (25/18, 25/21, 22/25, 23/25 e 15/11). Mari Paraíba ainda levou o trófeu Viva Vôlei como a melhor jogadora da partida.

O próximo confronto entre as equipes acontecerá na terça-feira, às 18h, na Arena Minas.

O JOGO

O jogo foi marcado com muita disputa logo no início. No decorrer do set, o time de Belo Horizonte se destacou e cresceu na partida. Apesar da vantagem do Praia Clube em determinados momentos do jogo, suas preciptações fizeram com que o Minas conseguisse virar o jogo. Isso fez com que a equipe mineira ficasse à frente no placar ao longo do set que fechou em 25 a 18.

O Praia Clube buscava a vitória no segundo set para empatar a partida, enquanto o Minas queria ampliar a sua vantagem. Autora de sete pontos na etapa, a estrela de Jaqueline brilhou e a atleta virou o marcador, fechando o segundo o set em 25 a 21.

Conseguindo mostrar reação apenas no terceiro set, o Praia Clube entrou no jogo e mostrou reação na partida. As donas da casa abriram margem no decorrer do jogo e venceram por 25 a 22, com bons desempenhos de Ramirez, Ju Costa e Nati, que marcaram quatro pontos cada.

A equipe mineira começou a todo vapor o quarto set. Abriu dez pontos de vantagem. Com apoio da torcida o Praia Clube voltou ao jogo e conseguiu empatar o jogo e ainda fechou o set por 25 a 23. Levou o jogo no tie-break quem errou menos. Com Jaque, Carla e Carol Gattaz bem, o Minas Tênis fez 15 a 11 para fechar em 3 sets a 2 e ficar a uma vitória das semifinais.