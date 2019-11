Cruzeiro e Sesi fecham preparação para a decisão da Superliga Masculina de Vôlei

Agora não tem mais jeito, é decisão! Cruzeiro e Sesi fecharam neste sábado (11) a preparação para a decisão da Superliga Masculina de Vôlei que acontecerá neste domingo (12), às 10h, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. As duas equipes estavam treinando no local da partida de amanhã, desde quinta-feira (09).

O treinamento do Cruzeiro começou com o preparador físico da equipe, Fábio Correia, auxiliando o elenco no trabalho de aquecimento e alongamento; a série de exerícios durou cerca de trinta minutos. Logo em seguida, os jogadores deram uma leve corrida em torno da quadra, para iniciarem os treinamentos com bola. A partir desse momento, quem comandou a atividade foi o treinador da equipe, Marcelo Mendéz, que trabalhou muito o ataque e, principalmente, a defesa. O ponteiro Filipe e o oposto Wallace ajudavam a orientar o posicionamento do restante dos jogadores em quadra.

Foi uma manhã de um treinamento bastante descontraído, mas, a partir deste momento, o foco é apenas na decisão que ocorre amanhã (12). Cruzeiro e Sesi se encontraram também no Mineirinho, pela final da Superliga da temporada passada, partida na qual a equipe mineira sobrou em quadra, levando o título após fazer 3 sets a 0 sobre a equipe paulista. Fato este que, para Marcelo Mendez, não deve se repetir neste domingo

"Esperamos uma partida completamente diferente do ano passado, o Sesi joga muito bem e tem uma torcida muito grande", afirmou o treinador.

Mendéz avaliou positivamente a preparação da equipe para a decisão, uma vez que seu time está em treinamentos desde o dia 30 de março, quando passaram pelo Minas Tênis Clube pela semifinal da competição.

"O time preparou bem, estou satisfeito com os treinamentos, a equipe está bastante focada para a partida de amanhã e vamos entrar tranquilos em quadra", finalizou o técnico do Cruzeiro

Comissão técnica do Sesi-SP opta por treino fechado

Logo após o término dos treinamentos do Cruzeiro, os jogadores do Sesi entraram em quadra para iniciar as atividades, porém a comissão técnica da equipe paulista optou por privacidade e decidiu que o treino seria fechado para a imprensa. O técnico Marcos Pacheco quer surpreender a equipe de Marcelo Mendez na final deste domingo (12).