Resultado Sada Cruzeiro x Sesi na final da Superliga Masculina de Vôlei 2015 (3-1)

Encerramos por aqui o LIVE de Sada Cruzeiro x Sesi. Fique conosco para acompanhar a repercussão dessa partida incrível.

A jogadora Jaqueline, esposa do ponteiro Murilo, esteve presente no ginásio Mineiro para assistir à partida. Ela não deve ter ficado muito satisfeita com a derrota do time de seu marido.

Sada Cruzeiro 3-1 Sesi (21/25, 25/19, 27/25, 25/19)

53 ataques 47

7 bloqueios 17

6 aces 4

32 erros 20

Winters marcou o último ponto do set!

É BICAMPEÃO O SADA CRUZEIRO!

A torcida cruzeirense no Mineirinho já entoa o grito de "é campeão"!

24-17 SET POINT! ISAC DESTRUINDO!

23-17 Desta vez foi Isac quem mandou o saque para fora.

23-16 Rafael erra o ataque e manda par fora.

22-16 ACE DE LEAL!

21-15 Lucão manda o saque para fora. Ponto para o Sada.

20-15 Ponto para o Sesi com grande ataque de Lucarelli.

19-14 Isac ataca, a bola bate na cara de Riad e vai para fora. Ponto para o Sada.

18-13 Leal larga o braço e garante mais um ponto.

17-13 ACRE DE ÉDER E A TORCIDA VAI AO DELÍRIO NO MINEIRINHO!

16-13 Cravada de Éder e ponto para o Sada Cruzeiro.

15-12 Saque do Sesi na rede.

14-12 Ótimo bloqueio de Theo.

14-11 Murilo fura o bloqueio do Sada e marca o ponto.

14-10 Éder bloqueia o ataque do Sesi e garante mais um ponto para o Sada Cruzeiro.

13-10 Saque de Lucarelli fica na rede.

12-10 Agora não deu! O camisa 15 mandou o ataque para fora.

12-08 Dois pontos seguidos de Frederic! O primeiro em um belo bloqueio; o outro, cravando a bola no chão da quadra.

11-08 Parece que a sorte está do lado do Sad Cruzeiro! Wallace consegue marcar um ponto praticamente improvável.

10-08 William erra o saque.

10-07 William solta o braço em cima da defesa do Sesi.

09-07 Bloqueio de Lucão em ataque de Isac. Ponto para o Sesi.

09-06 Após deixadinha de Lucão, Sada retoma a bola e Wallace garante o ponto.

08-06 Murilo tenta o bloqueio no ataque de Wallace, porém o retorno cai fora de quadra.

Grande jogo no quarto set!

SADA CRUZEIRO FECHA O SET EM 27 A 25 APÓS ATAQUE DE RIAD PARA FORA!

25-25 QUE JOGO! Bloqueio de Lucarelli vai para fora.

24-24 Isac dá chances ao Sada!

21-24 Saque de Douglas fica na rede.

21-23 Isac solta o braço em cima de Murilo, que não consegue realizar a defesa.

RENDA: R$ 258.180,00

SAIU O PÚBLICO PAGANTE: 7975, em um total de 14 036 torcedores.

20-22 Isac bloqueia ataque do Sesi.

18-21 Éder bloqueia ataque do Sesi, mas retorno vai para fora de quadra.

17-20 Isac também erra seu saque.

17-19 Saque de Lucão vai para fora.

16-18 Ataque de Frederic pára no bloqueio de Rafael.

16-17 Saque de Wallace fica na rede.

15-16 Theo desempata gravando a bola na quadra do Sada.

15-15 Leal empata a partida no terceiro set.

14-15 Saque de Frederic vai para fora.

13-14 Wallace erra levantamento e Leal não consegue salvar.

13-13 Novamente Murilo! O camisa 8 não deixa o ataque de Wallace passar da rede e empata a partida.

13-12 Murilo bloqueia ataque de Leal.

13-11 Riad crava a bola na quadra do Sada.

13-10 Mais um saque para fora. Lucarelli manda muito forte e bola vai para fora.

12-10 Wallace também saque para fora. Sesi encosta.

12-09 Riad manda o saque para fora.

11-08 Ataque de Wallace pára no bloqueio do Sesi, mas o retorno vai para fora.

09-07 Ace de Murilo!

09-05 Wallace solta o braço e garante o grande para o Sada.

08-05 Saque de éder cai fora de quadra. Ponto para o Sesi.

07-04 Éder diminiu para o Sesi.

07-03 Paulada de Leal em cima de Serginho, que não conseguiu fazer a defesa.

06-03 Riad manda ataque para fora.

05-03 Boa trama e Éder garante mais um ponto para o Sada.

04-02 Murilo também manda o saque para fora.

03-02 Saque para fora de Isac.

02-01 Isac grava a bola na quadra do Sesi.

RECOMEÇA A PARTIDA.

25-19 Bola fica no bloqueio de Wallace e o Sada fecha o set!

24-19 SEAT POINT! Leal marca mais um para o time mineiro.

23-19 Theo manda a bola para fora e deixa o Sada a dois pontos de fehcar o set.

22-19 Após longo rally, Leal garante mais um pnto para o Sada e a torcida vai à loucura.

20-19 Riad bloqueia bola de Isac.

20-18 Frederic faz bom bloqueio e assegura mais um ponto para o Sada.

19-18 Mais um ponto de Lucarelli.

18-16 Lucarelli manda em cima do bloqueio e a bola cai fora da quadra. Ponto para o Sesi.

PARADA TÉCNICA SOLICITADA PELO SESI.

18-16 Grande bloqueio de Wallace e o Sada tem dois pontos de vantagem.

16-16 Lucarelli empata a partida em um belo ataque.

16-15 Lucão crava a bola na quadra do Sada e assegura mais um ponto.

16-14 Isac garante mais um ponto para o Sada.

15-14 Murilo devolve na mesma moeda.

15-13 Wallace levanta a torcida em grande ataque.

14-13 Saque de Riad para fora. Ponto para o Sada.

13-12 Frederic põe o Sada à frente com bom ataque.

12-12 Sesi empata em grande bloqueio de Murilo.

TEMPO SOLICITADO PELO SADA CRUZEIRO!

12-11 Murilo manda a bola em cima de Serginho, que nada pôde fazer. Ponto para o Sesi.

12-10 Ótimo bloqueio de Murilo.

12-09 Boa jogada do Sesi e Riad crava a bola no chão.

12-08 ACE DE WALLACE!

11-08 Leal soltando o braço dentro de quadra. Ponto para o Sada.

Torcida cruzeirense inflama o Mineirinho apoiando o time.

08-06 Erro do time paulista e mais um ponto para o Sada.

07-06 Otimo ataque de Leal.

06-05 Isac põe o Sada Cruzeiro na frente.

04-04 Lucarelli empata.

04-03 Bom ataque de Filipe

03-03 Saque de Wallace vai para fora. Ponto para os paulistas.

02-02 Wallace encosta na rede e é ponto do Sesi.

02-01 Saque de Lucão cai fora da quadra.

01-01 Lucarelli crava a bola na quadra e empata a partida.

01-00 Bloqueio de Lucão para fora.

RECOMEÇA O JOGO!

Sada Cruzeiro 0-1 Sesi (21/25)

Ataques: Sesi 11-15

Bloqueios: 1-6

Aces: 1-1

Erros adversários: 8-3

21-25 LUCÃO FECHA O SET PARA O SESI!

21-24 Deixadinha de Isac.

20-24 Murilo deixa o Sesi a um ponto de fechar o set.

20-23 Riad manda o saque para fora. Ponto para os comandados de Marcelo Mendez.

19-23 Bloqueio de Riad.

19-22 Wallace assegura mais um ponto para o Sada.

PARA TÉCNICA SOLICITADA PELO SADA!

18-22 Lucarelli solta o braço e Serginho não consegue pegar.

18-21 Ataque de FIlipe e ponto para a equipe mineira.

17-20 Saque para fora de Lucas e ponto para o Sada.

15-19 Lucarelli garante mais um ponto para o Sesi.

15-18 Leal diminiu para o Sada.

14-17 Outra cravada de Wallace.

12-16 Ataque de Wallace fatal.

11-16 Mais um bloqueio de Riad.

TEMPO SOLICITADO PELO SADA!

11-14 Bloqueio de Riad e mais um ponto para o time paulista.

11-13 Saque para for de Wallace e ponto para o Sesi.

10-12 Lucarelli põe o Sesi à frente do marcador com um belo ataque.

10-10 Wallace crava a bola na quadra e empata a partida.

09-10 Bloqueio de Murilo.

08-09 Bloqueio de Theo.

08-08 SADA EMPATA! Ataque de Leal!

03-06 Saque do Sesi superior ao do Sada. Time paulista na frente.

03-05 para o Sesi! Bloqueio de Murilo!

COMEÇA A PARTIDA!

Marcos Pacheco pensativo antes do início do jogo.

Mineirinho completamente lotado! Cerca de 15 mil torcedores compareceram ao ginásio.

FALTA POUCOS MINUTOS PARA O INÍCIO DA PARTIDA!

Os jogadores do Sesi também receberam muito apoio de sua torcida na entrada em quadra.

Entrada dos atletas do Sada Cruzeiro em quadra.

Agora é hora de os atletas da equipe mineira aquecer os músculos para a partida de logo mais.

Jogadores do Sesi iniciam trabalho de aquecimento dentro de quadra.

Jogadores de ambas as equipes entraram em quadra e foram ovacionados por suas respectivas torcidas.

Apoio para o Sesi já chegou ao Mineirinho! Torcida do clube paulista marcando presença.

A torcida cruzeirense começa a tomar conta das arquibancadas do ginásio Mineirinho.

Já o Sesi tem no bloqueio uma grande arma. O time rubro-negro possuiu o mais eficiente do campeonato, com 279 pontos.

O Sada Cruzeiro tem o melhor ataque da Superliga, com 41,61% de aproveitamento, além de ser dono do melhor saque, com 153 pontos conquistados neste fundamento.

LEIA MAIS: Cruzeiro e Sesi fecham preparação para a decisão da Superliga Masculina de Vôlei

As equipes se encontraram para decidir a Superliga em outras duas edições. Em 2010/11, os paulistas levaram a melhor, venceram por 3 a 1 e conquistaram a primeira taça da Superliga para o Sesi. O trocou do Sada Cruzeiro veio na última temporada, cujo uma vitória por 3 a 0 deu aos mineiros sua segunda taça da competição.

Lucarelli, sobre a partida e a rivalidade entre as equipes: "Estamos tranquilos, o resultado está aberto para qualquer lado. Ganhamos deles nos dois jogos desta temporada [no turno e returno da Superliga], a final desse ano está bem equilibrada. O time que estiver mais preparado vai levar o troféu."

FIQUE DE OLHO: Lucarelli, ponta do Sesi. Titular na Seleção Brasileira, Lucarelli vive grande fase na carreira e é o segundo melhor atacante do torneio, perdendo apenas para o próprio Wallace. Torcedor do Atlético-MG desde pequeno, o ponteiro tem tudo para desequilibrar diante do time que leva o escudo do arquirrival no peito.

FIQUE DE OLHO: Wallace, oposto do Sada Cruzeiro. Melhor atacante da Superliga, Wallace é uma das principais armas do Sada Cruzeiro para bater o Sesi na final deste domingo. O oposto tem uma eficiência de 41,89% em seus ataques.

Wallace alerta para o perigo que os centrais Riad e Lucão podem oferecer ao Sada Cruzeiro: "Eles têm um time bem forte, mas o Lucão e o Riad estão em ótima fase. O Lucão tem ótimo saque e o bloqueio do Riad a gente conhece já. Tem o Lucarelli e o Murilo que estão em boa fase, mas o Lucão e o Riad vão ser difíceis segurar."

É esperado cerca de 14 mil pessoas no Mineirinho para acompanhar a grande final.

Por sua vez, o Sesi superou o Taubaté/Funvic por 3 a 1 (25/17, 25/20, 22/25 e 25/23) no clássico estadual e garantiu sua presença na final.

O Sada Cruzeiro bateu o Montes Claros nas quartas de final em apenas dois jogos. Na semifinal, passou por outro adversário mineiro: o Minas Tênis Clube. Assim como aconteceu com o Monte Claros, dois jogos foram o bastante.

Já Sesi suou um pouco para conseguir cravar a vaga na final. Venceu 15 partidas e perdeu sete, porém se classificou para os playoffs com certa facilidade. A equipe da capital paulista passou no terceiro lugar.

O Sada Cruzeiro não passou por muito sofrimento para chegar à final da Superliga. A equipe mineira alcançou 19 vitórias em 22 jogos na fase de turno e returno. Assim, os comandados de Marcelo Mendez passaram em primeiro lugar.

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Sada Cruzeiro x Sesi , pela final da Superliga Masculina de Vôlei 2014/15, partida a ser disputada às 10h deste domingo (12), no Mineirinho, em Belo Horizonte.