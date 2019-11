Vôlei Taubaté anuncia contratações de Lucarelli e Riad para próxima temporada

O Taubaté, terceiro colocado na Superliga Masculina de Vôlei, está disposto a alcançar objetivos maiores na próxima temporada. Prova disso, é que nesta quinta-feira (16), o clube do Vale do Paraíba anunciou as contratações do ponteiro Lucarelli e do central Riad, oriundos do Sesi-SP, e vice-campeões da Superliga, no último domingo (12), diante do Sada Cruzeiro.

Ricardo Lucarelli tem 23 anos, e faz parte da Seleção Brasileira de Vôlei do técnico Bernardinho. O ponteiro foi revelado no Minas Tênis Clube e foi contratado a peso de ouro pelo Sesi, e correspondeu as expectativas, fazendo atuações exemplares nas partidas. Já o central Riad, tem 33 anos e foi premiado na última Superliga como o melhor bloqueador da competição.

Taubaté promete muitas novidades para a temporada 2015/2016

Além dos dois reforços anunciados pelo Taubaté, a equipe do Vale do Paraíba pretende fechar nos próximos dias, uma parceria com o São Paulo Futebol Clube, que passará a ter o seu escudo estampado no uniforme da equipe de voleibol. O contrato está em fase de elaboração pelo setor jurídico do Tricolor Paulista, e deverá ser concluído pelo diretor comercial do clube, Marcelo Pepe, em breve.

O Taubaté, que foi campeão paulista de vôlei e também da Copa do Brasil em 2013/2014 já acertou a permanência de três jogadores do elenco atual para a próxima temporada, são eles: o líbero Felipe, o levantador Raphael e o ponteiro Lipe. Já o restante dos atletas, estão em fase de negociação com a diretoria da equipe. Além disso, o Taubaté, nesta semana, fechou a contratação do central Otávio, que defendia o Minas Tênis Clube, e o oposto canadense, Gavin Schmitt, que atuava pelo voleibol russo.

A equipe do interior de São Paulo também firmou parceria com a fornecedora de material esportivo Penalty, que chegará ao lugar da Pulse, que era responsável há dois anos pelo uniforme do Taubaté.