Rio de Janeiro e Osasco se reencontram na final da Superliga Feminina de Vôlei

É decisão! Rio de Janeiro e Osasco fazem mais um clássico pela final da Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo (26), às 10h, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. A equipe carioca ganhou o direito de escolher onde fará a final, pelo fato de ter feito melhor campanha na competição.

A rivalidade dos dois times estão estampados até nos números que acercam o duelo. Rio e Osasco já se enfrentaram 16 vezes pela Superliga, com oito vitórias para cada lado. Nas últimas dez decisões da competição nacional, o clássico entre paulistas e cariocas foram disputados em nove oportunidades, exceto no ano passado, quando o Sesi-SP disputou o título com o Rio de Janeiro.

Para chegar a final, a equipe do técnico Bernardinho não teve muitas dificuldades ao passar pelo Minas Tênis Clube. O Rio de Janeiro venceu as mineiras na casa delas, em Belo Horizonte por 3 sets a 1, e em solo carioca, no Ginásio do Tijuca, por 3 sets a 0. Já o Osasco fez um jogo duro contra o finalista do ano passado, Sesi-SP, e sairam vencedoras no tie-break por 3 sets a 2, enquanto na segunda partida, passaram com facilidade, por 3 sets a 0.

Meninas do Rio querem fazer valer a presença maçica de seus torcedores na Arena da Barra

Acostumadas a mandarem as suas partidas no ginásio do Tijuca, também no Rio, a equipe do técnico Bernardinho aprovou a Arena da Barra, onde será disputada a final da Superliga no próximo domingo (26). A levantadora Fofão, que irá disputar a última final de sua carreira no voleibol, elogiou a arena após o treino da equipe no local nesta quarta-feira (22).

"A Arena agora também é a nossa casa. Apesar de ser grande, não tem luzes fortes em cima, na direção da rede, que atrapalham nossa visão. Quando temos isso, precisamos de muitos treinos para adaptação. Hoje, tive boas referências. Apesar de grande, ele não é tão distante para a gente. Não tive problemas no treino de hoje. Está aprovado!", disse Fofão.

Acostumada com decisões, a ponteira Regiane caminha para sua 11ª final, e em muitas delas, disputadas em locais diferentes. Assim como a levantadora Fofão, a ponteira também elogiou o espaço na Barra da Tijuca.

"Já disputei finais em muitos ginásios. Maracanãzinho, Caio Martins, Ibirapuera, Mineirinho... Achei aqui bem legal. Já tinha tido a oportunidade de vir aqui, ver jogos de basquete, mas não tinha noção de tanto espaço assim. É bem alto. O Maracanãzinho é alto também, mas aqui parece ser mais", afirmou Regiane.

Técnico do Osasco, Luizomar de Moura, aposta em muita rivalidade nesta final

Após passar do Sesi-SP nas semifinais da Superliga, o técnico do Osasco, Luizomar de Moura, comemorou bastante a vaga na final. O comandante da equipe paulista relembrou a final da competição no ano passado, na qual sua equipe ficou de fora, e destacou a rivalidade entre as duas equipes, clima que não espera ser diferente na final do próximo domingo (26) em solo carioca, na Arena da Barra.

"Esse clássico vai ferver muito, é sempre bacana, tem muita rivalidade. Ano passado, a final pareceu meio xoxa, né? A torcida do Rio mesmo falou para gente que a final tinha quer ser com o Osasco. Fomos vaiados no Rio quando recebemos a medalha de bronze, é uma rivalidade. Esperamos fazer um grande jogo", declarou Luizomar.

O treinador ressaltou a temporada de sucesso que a equipe de Bernardinho vem fazendo até aqui, mas destacou que sua experiência em decisões e salientou a decisão em jogo único.

"Jogar clássico é muito legal. É minha nona final de Superliga. Vai ser jogo único, elas fizeram uma temporada maravilhosa, mas jogo único, vamos ver quem acorda num bom dia. É uma grande rivalidade, vamos ver como vai ser na casa delas", afirmou o técnico.