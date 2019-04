Resultado Rio de Janeiro x Mirador no Mundial de Clubes (3-0)

Agradeço a audiência de todos, e espero vocês nas próximas lives aqui na VAVELbr, abraços.

Rio de Janeiro vence a partida contra o Mirador da Répubica Dominicana por três sets a zero, com parciais de 25/14, 25/19 e 25/18, e está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes.

3° Set: Saque fora da dominicana, Rio de Janeiro vence a partida!

​3° Set: Match point para o Rio de Janeiro, 24-17

3° Set: Bloqueio dominicano funciona, 23-17

3° Set: Grande largadinha da Martinez também, 23-15

3° Set: Boa largadinha da Natália, 23-13

3° Set: Bom saque da Juciely, 22-13

3° Set: Andréia bota na quadra, 20-12

3° Set: Mais um toque na rede da dominicana, 19-10

3° Set: Bola fora da equipe brasileira, 17-9

3° Set: Toque na rede da dominicana, 16-8

3° Set: ponto para o Rio de Janeiro, 15-7

3° Set: Bloqueio dominicano aparece, 13-7

3° Set: Bom ataque brasileiro, 13-6

3° Set: Agora Gabi quem manda para fora, 12-6

3° Set: Bola fora da dominicana, 12-4

3° Set: Bom bloqueio brasileiro, 9-4

3° Set: Natália solta o braço, 8-4

3° Set: Juciely joga no fundo da quadra, 7-4

3° Set: Ponto do Rio de Janeiro, 6-3

3° Set: Bruna manda o saque para fora, 4-3

3° Set: ponto de Roberta, 3-2

3° Set: Bola no fundo da quadra do Mirador, 2-2

3° Set: Bruna solta o braço, 2-1

Com esse resultado, a equipe carioca já está garantida no 1° lugar do grupo e classificada para a semifinal!

2° Set: Bloqueio brasileiro funciona, Rio de Janeiro vence o segundo set por 25/19 e abre 2-0 na partida

2° Set: Largadinha dominicana cai na quadra brasileira, 24-19

2° Set: Set point para o Rio de Janeiro, 24-18

2° Set: Bom rally no jogo e ponto dominicano, 23-17

2° Set: Saque para fora da Dominicana, 23-16

2° Set: Bola desvia no bloqueio brasileiro, 21-15

2° Set: Largadinha da Gabi, 21-14

2° Set: Bom ataque da Gabi, 20-13

2° Set: Ótimo saque brasileiro, 19-11

2° Set: Bola da Gabi no fundo da quadra, 18-11

2° Set: Rio de Janeiro perto das semis, 16-9

2° Set: Bom contra-ataque da equipe carioca, 15-8

2° Set: Régis crava na quadra, 14-8

2° Set: Natalia na diagonal, 13-8

2° Set: Largadinha da dominicana, 11-7

2° Set: Boa bola da Natália, 11-6

2° Set: Bloqueiro brasileiro funcionou denovo, 10-6

2° Set: Grande contra-ataque do Rio de Janeiro, 9-6

2° Set: Bloqueio brasileiro muito bem, 8-5

2° Set: Juciely novamente, 7-5

2° Set: Ótimo tapa de Juciely, 6-4

2° Set: Ótima bola da Gabi, 5-4

2° Set: Rio de Janeiro empata, 4-4

2° Set: Equipe dominicana crava no fundo da quadra, 2-4

2° Set: Ótimo bloqueio do Mirador, 1-2

Rio de Janeiro está a um set das semifinais!

1° Set: Boa bola de Natália, Rio de Janeiro fecha o primeiro set, 25-14 e faz 1-0 no jogo

1° Set: Boa bola das dominicanas, 24-14

1° Set: Set point para o Rio

1° Set: Morena Martinez solta o braço, 23-13

1° Set: Rio de Janeiro bem na partida, 23-12

1° Set: Ótimo saque da Carol, 22-11

1° Set: Boa bola da Carol, 21-11

1° Set: Bloqueio dominicano funciona denovo, 20-11

1° Set: Outra bola no fundo da quadra dominicano, 20-9

1° Set: Natália bota no fundo da quadra, 19-9

1° Set: Bom bloqueio dominicano, 17-9

1° Set: Roberta tenta mas a bola escapa, 17-8

1° Set: Ótima bola da Régis, 17-7

1° Set: Gabi crava no fundo da quadra, 16-7

1° Set: Ótimo bloqueio da Carol, 15-7

1° Set: Mirador bota no chão 13-7

1° Set: Natália crava no fundo da quadra, 13-5

1° Set: Boa pancada de Morena Martinez, 12-5

1° Set: Ótima diagonal da Régis, 12-4, Rio de Janeiro vai sobrando na partida

1° Set: Grande deixada da brasileira, 11-4

1° Set: Bola na linha de Natália, 10-4

1° Set: Funciona novamente o bloqueiro da equipe carioca, 9-4

1° Set: Bom bloqueio de Juciely, 8-4

1° Set: Bola fora do Rio, 6-4

1° Set: Rio de Janeiro vai vencendo o jogo por 6-3 no primeiro set

Rio de Janeiro só precisará vencer dois sets hoje que já estará classificado para as semis do Mundial de Clubes.

A líbero Fabi explicou o que ela e suas companheiras esperam do Mirador. “Sabemos que as dominicanas são muito fortes no ataque. Enfrentaremos a base da seleção dominicana, salvo algumas peças. É uma equipe agressiva, saca muito bem e precisamos ter, primeiro, paciência. São jogadoras altas, que vão muito alto, como as cubanas. Teremos que ter muita concentração no saque, pois esse fundamento pode nos ajudar muito nesse jogo e na conquista de uma vaga para as semifinais”, encerrou a líbero bicampeã olímpica.

O Brasil já faturou o título em três oportunidades: Sadia (1991), Leite Moça/Sorocaba (1994) e Molico/Nestlé (2012). O Dínamo Kazan, da Rússia, é o time vencedor da última edição.

Rio de Janeiro busca o seu primeiro título do Mundial de Clubes, em 2013 chegou a decisão mas acabou com o vice-campeonato daquele ano perdendo para o Vakifbank Istanbul por três sets a zero.

Feliz pela estreia com vitória, o técnico Bernardinho ressaltou a superação de suas jogadoras. Principalmente pelo fato de terem treinado apenas uma vez no ginásio de jogo. “Tivemos apenas um treino no ginásio de jogo e acredito que foi pouco tempo para as jogadoras conseguirem pegar boas referências. Mesmo assim a equipe teve bons momentos. Enfrentamos as donas da casa em sets muito duros e tivemos até a oportunidade de fechar a partida no terceiro set. Foi um bom teste, mas agora temos que pensar já em trabalhar mais, em descansar a Fofão e, mesmo assim, tentar buscar a classificação contra o Mirador”

Em uma partida duríssima, o Rio de Janeiro conseguiu superar o Volero Zurich, na estréia do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (07), por 3 sets a 1 (30/28, 25/22, 33/35 e 25/22).

Bom dia para você que nos acompanha aqui na VAVELbr, logo mais teremos o minuto a minuto do grande jogo entre Rio de Janeiro x Mirador-DOM pela segunda rodada do Mundial de Clubes.