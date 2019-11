Rio de Janeiro x Dinamo Krasnodar Mundial de Clubes 2015 (1-3)

Agradeço a audiência de todos vocês que acompanharam esse grande jogo por aqui na VAVEL Brasil, e espero todos nas próximas lives, abraços.

Dínamo Krasnodar vence o Rio de Janeiro por três sets a um, com parciais de 25/21, 25/27, 25/23 e 25/20, e está classificado para a final do Mundial de Clubes.

4° Set: Dinamo Krasnodar vence a partida!

4° Set: Match point para o Krasnodar

4° Set: Bola fora da equipe brasileiro, 23-20

4° Set: Bloqueio brasileiro funciona, 22-20 para o Krasnodar

4° Set: Ponto do Krasnodar, 19-17

4° Set: Toque na rede do Krasnodar, 17-17

4° Set: Saque para fora da russa, 17-16 para o Krasnodar na partida

4° Set: Equipe russa amplia, 16-14

4° Set: Krasnodar vira, 15-14

4° Set: Ponto da equipe brasileiro, 14-13

4° Set: Bola sensacional da Natália, 12-11

4° Set: Russa crava na quadra novamente, 11-11

4° Set: Ponto da equipe brasileira, 11-10

4° Set: Natália empata o jogo para o Rio de Janeiro, 9-9

4° Set: Juciely crava na quadra, 8-7

4° Set: Ponto para o time russo, 8-6

4° Set: Bola fora da russa, 6-4 para o Krasnodar

4° Set: Boa bola da Fofão, 4-3

4° Set: Ponto da equipe russa, 4-2 para o Krasnodar

4° Set: Recomeça o jogo

Curto circuito interrompe a partida!

3° Set: Equipe russa vence o terceiro set, parcial de 25/23, e faz 2-1 na partida

3° Set: Rio janeiro salva primeiro set point, 24-23

3° Set: Ponto das russas, 24-22, set point para a equipe russa

3° Set: ponto da Juciely, 23-22

3° Set: Bola toca no bloqueio brasileiro e cai, ponto do Krasnodar, 23-21

3° Set: Ponto das russas, 21-20

3° Set: Garay denovo, Krasnodar iguala novamente, 19-19

3° Set: Bom saque russo, 18-18, tudo igual no terceiro set

3° Set: Bloqueio brasileiro sensacional, 18-16 para as brasileiras

3° Set: Pancada da russa, 16-14 para o Krasnodar

3° Set: Ponto da Natália, 14-12

3° Set: Ace da equipe brasileira, 13-11

3° Set: Toque na rede das russas, 12-11 para Rio de Janeiro

3° Set: Rio de Janeiro vira, 10-8

3° Set: Pancada da russa, 8-6 para o Krasnodar

3° Set: Ponto do time russo, 5-5

3° Set: Bloqueio russo aparece, 5-4 para o time brasileiro

3° Set: Toca no bloqueio brasileiro e sai, 3-3

3° Set: Ponto da Juciely, 2-1

3° Set: Ponto da Fofão, 1-0 para o Rio de Janeiro nesse terceiro set

2° Set: Rio de Janeiro vence o segundo set, parcial de 27/25 e empata o jogo, 1-1

2° Set: Set point para Rio de Janeiro denovo

2° Set: pancada da russa, 25-25

2° Set: bloqueio russo funciona, 24-24

2° Set: ponto do time russo, 24-23

2° Set: 24-22, set point para o Rio de Janeiro

2° Set: Natália sensacional na diagonal, 23-21

2° Set: Bloqueio brasileiro sobe bem, 22-20

2° Set: Andréia na diagonal, 21-20 para a equipe brasileira

2° Set: Ponto das russas, Krasnodar vira o set, 20-19

2° Set: Ótimo saque brasileiro, 19-18

2° Set: Gabi desce o braço, 18-18

2° Set: Carol tenta mas não evita, ponto para o Krasnodar, 17-16

2° Set: Ponto das russas, 16-16

2° Set: Boa bola da Natália, 16-14 para equipe brasileira

2° Set: Grande ataque da equipe carioca, 13-13, tudo igual no segundo set

2° Set: Ponto para o Rio de Janeiro, 13-12 para o Krasnodar

2° Set: Ótimo bloqueio russo, 12-10

2° Set: Ponto do Rio de Janeiro, 11-10 para as russas

2° Set: Bloqueio russo vai bem, 9-8

2° Set: Régis crava na quadra, 8-8

2° Set: Ponto das russas, 7-7

2° Set: Largadinha do time russo, 5-5

2° Set: Virada do Rio de Janeiro, 4-3

2° Set: Bola fora da russa, 3-2 para o Krasnodar

1° Set: Krasnodar vence o primeiro set, parcial de 25/21, time russo abre 1-0 na partida

1° Set: Set point para o time russo

1° Set: Gabi nelas, 23-21

​1° Set: Ficou na rede saque da Carol, 22-19 para as russas

1° Set: Boa bola da Gabi, 20-18

1° Set: Ponto da equipe russa, 19-15

1° Set: Bloqueio brasileiro bem denovo, 16-15

1° Set: Boa bola do time brasileiro, 16-14 para o Krasnodar

1° Set: Ótimo ataque da Natália, 14-13 para as russas

1° Set: Condução do time russo, Rio de Janeiro diminui, 13-12

1° Set: Bloqueio brasileiro não passa nada, 10-10

1° Set: Bloqueio novamente vai bem, 10-9 para o time russo

1° Set: Bloqueio brasileiro funciona, 8-8

1° Set: Juciely faz mais um ponto, 7-6

1° Set: Time russo crava no chão, 7-5

1° Set: Ponto do Rio de Janeiro, diminui a diferença, 6-5

1° Set: Time russo começa o jogo vencendo por 3-2

Atletas entram em quadra nesse momento!

Logo mais teremos o inicio dessa grande semifinal!

Bernardinho explicou sobre o revezamento da equipe no jogo anterior '' Não temos muito tempo de treinar em uma competição com jogos em dias seguidos, então precisamos aproveitar momentos como o de hoje para trabalhar as meninas. Erramos pouco, foi um bom jogo. Qualquer adversário na semifinal será pedreira.''

O Brasil já faturou o título em três oportunidades: Sadia (1991), Leite Moça/Sorocaba (1994) e Molico/Nestlé (2012). O Dínamo Kazan, da Rússia, é o time vencedor da última edição.

Rio de Janeiro busca o seu primeiro título do Mundial de Clubes, em 2013 chegou a decisão mas acabou com o vice-campeonato daquele ano perdendo para o Vakifbank Istanbul por três sets a zero.

Precisando vencer para se classificar, o Dínamo Krasnodar, da Rússia, superou o Hisamitsu Springs, do Japão por três sets a um, assim consolidando a sua vaga na semi do torneio.

Na última rodada, o Rio de Janeiro conseguiu a vaga para as semis do torneio, derrotando o Mirador, da Républica Dominicana, por três sets a zero, com parciais de 25/14, 25/19 e 25/18.

Bom dia para você que nos acompanha aqui na VAVEL Brasil, logo mais teremos o minuto a minuto do grande jogo valendo vaga na final do Mundial de Clubes entre Rio de Janeiro x Dinamo Krasnodar, equipe russa.