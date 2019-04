São José Vôlei prepara elenco com nomes consagrados para a temporada 2015/16

Se por um lado, o Taubaté apresentou novidades para a disputa da próxima temporada, o caminho do rival, São José Vôlei, não está sendo diferente. A equipe joeense anunciou nesta semana a contratação do experiente líbero Mário Júnior, integrante da Seleção Brasileira do técnico Bernardinho.

O carioca de 33 anos chega a São José dos Campos com moral, por ter conquistado junto com a seleção a Liga Mundial de Vôlei por duas vezes, além de ter sido eleito o melhor líbero da competição em 2010. Mário Jr. estava atuando no Piacenza, da Itália, masa antes de se transferir para o voleibol italiano, o jogador defendia a camisa do extinto RJX, onde conquistou a Superliga Masculina de Vôlei 2012/13.

Mário atualmente está servindo a Seleção Brasileira para a disputa de mais uma Liga Mundial, e se apresentará ao São José, após o término da competição. O líbero não escondeu a felicidade por ter acertado com sua nova equipe, e ressaltou o fato de entrar em quadra com grandes atletas para a disputa de títulos na temporada que está por vir.

“Estou muito motivado e muito contente em fazer parte desse projeto. Que seja duradouro! Já me falaram que a cidade de São José dos Campos é incrível. Não conheço ainda, mas já me disseram que é muito boa. Além disso, está reunido neste time, atletas importantes para disputa da Superliga e para fazer frente com outras grandes equipes", comemorou Mário Júnior.

O líbero também falou sobre a parceria com o oposto Lorena, principal contratação da equipe joeeense na temporada. Mário Júnior e Lorena são amigos de longa data, e se conhecem dentro de quadra, por este fato, entrosamento não será problema para a dupla, é o que garante o líbero, que prometeu grandes jogos para a população de São José dos Campos presenciar.

“O que posso dizer é que somos amigos de muitos anos, jogamos muitas vezes juntos e que essa dupla é muito boa! Já levamos equipes à final da Superliga. Sim, somos dois jogadores parecidos, guerreiros e vibrantes, que vivem a emoção do jogo. Mas isso é legal. Posso dizer também que o São José está formando um ótimo time e que a cidade vai vibrar e curtir grandes espetáculos e jogos emocionantes junto com a gente”, concluiu o jogador.

Além de Mário Júnior e Lorena, o São José Vôlei contratou o central Alberto, ex-Taubaté, o ponta Hugo Hamacher, ex-Voleisul, o levantador Rodriguinho, ex-Montes Claros e o técnico Leonardo Carvalho, além de renovar o vínculo do meio Éverton Candango, campeão da Superliga B com a equipe do Vale do Paraíba.

O elenco voltará aos treinos já no início de junho, mas o São José ainda aguarda uma decisão da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) sobre a repescagem que dará a vaga na elite da Superliga.