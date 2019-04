Vôlei Canoas fecha contratação do técnico Marcelo Fronckowiak, ex-Dínamo Krasnodar

O Vôlei Canoas anunciou nesta quarta-feira (13), a contratação do técnico Marcelo Fronckowiak, que estava treinando o Dínamo Krasnodar, da Rússia. O treinador é bicampeão da Superliga Masculina de Vôlei, sendo um título conquistado no comando da Ulbra, em 2002, e do RJX, em 2013.

Fronckowiak celebrou o acerto com a equipe gaúcha, e lembrou do início de sua carreira, na cidade do Rio Grande do Sul, na qual conquistou o seu primeiro título nacional como treinador, e ressaltou a importância do triunfo para o voleibol gaúcho.

"É uma alegria e um orgulho voltar à cidade que me projetou e a aderir a um projeto que recuperou o voleibol no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que vamos escolher o melhor grupo possível para atingir os objetivos e dar o retorno esperado aos nossos parceiros e aos nossos torcedores", afirmou o técnico.

O diretor-executivo do Canoas, Almir Beltrame, destacou a qualidade de Marcelo e disse que o perfil do treinador é totalmente adequado com a proposta da equipe nesta temporada, que é valorizar as jovens revelações do voleibol.

"O Marcelo é um dos principais treinadores do país e tem o perfil que buscamos. Foi campeão da Superliga pela primeira vez montando uma equipe com muitas revelações, e o que queremos é alguém atualizado e que saiba trabalhar com os jovens", concluiu Beltrame.

Fronckowiak chega ao Canoas principalmente para comandar a renovação da equipe para a disputa das competições futuras. Nesta temporada, a equipe gaúcha não vai contar com o campeão olímpico Gustavo, que anunciou a sua aposentadoria na última participação do Canoas na Superliga 2014/15, além de Roberto Minuzzi, que deixou o elenco.

Além do bicampeonato da Superliga como treinador, Marcelo também conquistou a competição por três vezes, na ocasião, atuando pelo Ulbra ainda como jogador no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000.